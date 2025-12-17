Cem Küçük, Operasyon Yapılacak İsim Olarak Günlerdir Konuşulan Kişinin Alınacağı Tarihi Söyledi

Uyuşturucu operasyonuyla birlikte Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rümeysa Cebeci gibi isimler tutuklandı Medya dünyasında şok etkisi yaratan bu operasyonlar bir dönemin başlangıcı olarak nitelendiriliyor. Gazeteci Şamil Tayyar ise başka bir iddiayla kamuoyuna seslendi. Tayyar, 'bir isim daha var' diyerek Mehmet Akif Ersoy'dan daha önemli bir ismin daha gözaltına alınabileceğini işaret etti.

Bu ismin kim olduğu merak konusu olurken bugün Cem Küçük bu iddiayı bir adım öteye taşıdı. Cem Küçük, “Adli kaynaklardan aldığım bilgilere göre Şamil Tayyar'ın bahsettiği ve herkesin merak ettiği o isim bugün yarın alınacak. 2-3 tane daha büyük isime gidilecek, 100’e yakın isim var.” dedi.