Cem Küçük, Operasyon Yapılacak İsim Olarak Günlerdir Konuşulan Kişinin Alınacağı Tarihi Söyledi

Cem Küçük, Operasyon Yapılacak İsim Olarak Günlerdir Konuşulan Kişinin Alınacağı Tarihi Söyledi

17.12.2025 - 23:43

Uyuşturucu operasyonuyla birlikte Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rümeysa Cebeci gibi isimler tutuklandı Medya dünyasında şok etkisi yaratan bu operasyonlar bir dönemin başlangıcı olarak nitelendiriliyor. Gazeteci Şamil Tayyar ise başka bir iddiayla kamuoyuna seslendi. Tayyar, 'bir isim daha var' diyerek Mehmet Akif Ersoy'dan daha önemli bir ismin daha gözaltına alınabileceğini işaret etti. 

Bu ismin kim olduğu merak konusu olurken bugün Cem Küçük bu iddiayı bir adım öteye taşıdı. Cem Küçük, “Adli kaynaklardan aldığım bilgilere göre Şamil Tayyar'ın bahsettiği ve herkesin merak ettiği o isim bugün yarın alınacak. 2-3 tane daha büyük isime gidilecek, 100’e yakın isim var.” dedi.

Cem Küçük yeni gözaltıların olabileceğini duyurdu.

İlk kapsamlı operasyonda alınan isimlerden biri Mehmet Akif Ersoy oldu.

Sosyal medya fenomeni Sercan Yaşar’ın gözaltına alınması ve sonrasında yapılan telefon incelemesiyle uyuşturucu operasyonu genişletilmiş, televizyon spikerleri de gözaltına alınmıştı. Son olarak gazeteci Mehmet Akif Ersoy da aynı soruşturmada tutuklanmıştı. Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rümeysa Cebeci gibi isimlerin uyuşturucu testinin pozitif çıktığı belirtilmişti.

Eski AKP Milletvekili gazeteci Şamil Tayyar, TGRT Haber’deki programında önemli bir iddiada bulunmuştu. Tayyar, operasyonda gizli tanık olan bir kişinin ismini verdiği kişinin Mehmet Akif Ersoy’dan daha tanınan ve bilinen biri olduğunu söyledi. Tayyar, ismini açıklamadığı kişiyle ilgili soruşturma olup olmadığını ise bilmediğini belirtmişti.

