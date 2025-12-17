Buğra Gökçe, Mehmet Akif Ersoy'un Silivri'deki Durumunu Açıkladı

Buğra Gökce’nin kaleme aldığı mektupta öne çıkan kısım, gazeteci Mehmet Akif Ersoy’a ilişkin aktardığı izlenimler oldu. Ersoy’la karşılaştığını, selamlaşıp halini sorduğunu anlatan Gökce, usta gazetecinin yaşadığı zorlu süreci kendi tanıklığı üzerinden aktardı. Gökce, yaşanan anları şu sözlerle ifade etti:

'Şokta görünüyordu sanki. 'İyi olacağım herhalde' diyebildi. Sonra gelen avukat arkadaşı ile sarıldılar. Avukat hanım ağlayınca hepimiz etkilendik. Mehmet Akif Bey dahil herkes için zorlu anlardı. İlk giriş günleri bir yıkım oluyor.'