Buğra Gökçe, Mehmet Akif Ersoy'un Silivri'deki Durumunu Açıkladı

Buğra Gökçe, Mehmet Akif Ersoy'un Silivri'deki Durumunu Açıkladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.12.2025 - 21:11

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan İPA Başkanı Buğra Gökce, avukat görüşü sırasında yaşananlara ve cezaevindeki gazetecilerle karşılaşmalarına dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Gökce, gazeteci Mehmet Akif Ersoy’un halinin kendilerini derinden etkilediğini belirterek, Ersoy’un sarsılmış bir durumda olduğunu, avukatın gözyaşlarının ise ortamda bulunan herkesi etkilediğini söyledi.

Buğra Gökçe, Silivri'deki görüş gününde bazı isimlerle denk geldiklerini anlatarak ilginç ifadelerde bulundu.

Buğra Gökçe, Silivri'deki görüş gününde bazı isimlerle denk geldiklerini anlatarak ilginç ifadelerde bulundu.

Gökce, cumartesi günü yaptığı avukat görüşmesini anlatarak, sabah saatlerinden öğlene kadar avukatıyla yoğun bir çalışma yürüttüğünü ve bu nedenle görüşme odasında uzun süre kaldığını ifade etti. Bu süreçte yan odalara girip çıkan kişilerin sık sık değiştiğini belirten Gökce, farklı isimlerle karşılaşıp selamlaşma imkânı bulabildiğini söyledi.

Mehmet Akif Ersoy'a da denk gelmiş

Mehmet Akif Ersoy'a da denk gelmiş

Buğra Gökce’nin kaleme aldığı mektupta öne çıkan kısım, gazeteci Mehmet Akif Ersoy’a ilişkin aktardığı izlenimler oldu. Ersoy’la karşılaştığını, selamlaşıp halini sorduğunu anlatan Gökce, usta gazetecinin yaşadığı zorlu süreci kendi tanıklığı üzerinden aktardı. Gökce, yaşanan anları şu sözlerle ifade etti:

'Şokta görünüyordu sanki. 'İyi olacağım herhalde' diyebildi. Sonra gelen avukat arkadaşı ile sarıldılar. Avukat hanım ağlayınca hepimiz etkilendik. Mehmet Akif Bey dahil herkes için zorlu anlardı. İlk giriş günleri bir yıkım oluyor.'

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
