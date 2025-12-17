onedio
"Annemi Sevgilisi İçin Öldürmüş Olabilir" Demişti: Güllü'nün Tuğyan ve Sevgilisiyle Eski Pozu Dikkat Çekti!

Lila Ceylan
17.12.2025 - 18:56

Hayatını kaybeden Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, ablası Tuğyan Ülkem Gülter'in annesini sevgilisi Kervan için öldürmüş olabileceğini söylemiş, ablasından şikayetçi olmuştu. 

Güllü, Tuğyan, Tuğberk ve Kervan'ın eski pozu dikkat çekti!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

26 Eylül'de hayatını kaybeden Güllü'nün nasıl öldüğü hala tam olarak çözülebilmiş değil...

İlk başlarda yalnızca trajik bir 'kaza' olarak nitelendirilen Güllü'nün ölümü, birkaç gün içerisinde delil yetersizliği ve ifade tutarsızlıkları sebebiyle cinayet büroya taşınmıştı. 

Baş şüpheliler arasında ne yazık ki kızı Tuğyan ve arkadaşı Sultan bulunuyordu. Soruşturma, büyük bir gizlilikle yürütülürken Güllü'nün kızı ve arkadaşı kaçma şüphesiyle gözaltına alındı. 

Ne olduysa da ondan sonra oldu. İfade sırasında itirafçı olan Nur Sultan Ulu, Güllü'yü kızı Tuğyan'ın ittiğini ve şok olduğunu, sonrasındaki abartılı tepkilerine de anlam veremediğini söyledi.

Güllü'nün oğlu Tuğberk'ten ses seda çıkmazken, geçtiğimiz gün savcılığa ifade talebinde bulunduğunu ve ablası ile arkadaşı Sultan'dan şikayetçi olduğunu öğrenmiştik.

Bunun üzerine dikkat çeken bir gelişme daha yaşanmış, Tuğyan'ın cinayetin bir yerinde mutlaka parmağı olduğu düşünülen sevgilisi Kervan'a cinayetten biraz önce görüntülü konuşmada o pencereyi gösterdiği ortaya çıkmıştı.

Cinayetle ilgili her gün yeni detaylar ortaya çıkarken, geçtiğimiz saatlerde bir fotoğraf gündem oldu.

Güllü'nün bir yanında kızı Tuğyan, diğer yanında bahsi geçen sevgilisi Kervan, onun yanında da Tuğberk'le bir açılışta gülerek verdiği poz dikkat çekti. 

Güllü'nün oğlu Tuğberk, savcılığa verdiği ifadede, 'Ablam, annemi sevgilisi Kervan için öldürmüş olabilir' demişti.

Güllü'nün Tuğyan ve Kervan'ın ilişkisini onaylamadığı iddia ediliyordu...

Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
