"Annemi Sevgilisi İçin Öldürmüş Olabilir" Demişti: Güllü'nün Tuğyan ve Sevgilisiyle Eski Pozu Dikkat Çekti!

İlk başlarda yalnızca trajik bir 'kaza' olarak nitelendirilen Güllü'nün ölümü, birkaç gün içerisinde delil yetersizliği ve ifade tutarsızlıkları sebebiyle cinayet büroya taşınmıştı.

Baş şüpheliler arasında ne yazık ki kızı Tuğyan ve arkadaşı Sultan bulunuyordu. Soruşturma, büyük bir gizlilikle yürütülürken Güllü'nün kızı ve arkadaşı kaçma şüphesiyle gözaltına alındı.

Ne olduysa da ondan sonra oldu. İfade sırasında itirafçı olan Nur Sultan Ulu, Güllü'yü kızı Tuğyan'ın ittiğini ve şok olduğunu, sonrasındaki abartılı tepkilerine de anlam veremediğini söyledi.

Güllü'nün oğlu Tuğberk'ten ses seda çıkmazken, geçtiğimiz gün savcılığa ifade talebinde bulunduğunu ve ablası ile arkadaşı Sultan'dan şikayetçi olduğunu öğrenmiştik.

Bunun üzerine dikkat çeken bir gelişme daha yaşanmış, Tuğyan'ın cinayetin bir yerinde mutlaka parmağı olduğu düşünülen sevgilisi Kervan'a cinayetten biraz önce görüntülü konuşmada o pencereyi gösterdiği ortaya çıkmıştı.