İnceleme Başlatılmıştı: Asena Keskinci'nin Başrolünde Yer Aldığı "Jasmine" Dizisini Yayından Kaldırıldı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son birkaç haftadır Evrim Akın hakkında ortaya attığı iddialarla manşetlerden düşmeyen Asena Keskinci'nin yeni dizisi Jasmine, 12 Aralık'ta yayınlanmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz saatlerde "Jasmine"in TV+ platformunda yayından kaldırıldığı ortaya çıktı.
Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın