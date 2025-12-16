onedio
İnceleme Başlatılmıştı: Asena Keskinci'nin Başrolünde Yer Aldığı "Jasmine" Dizisini Yayından Kaldırıldı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
16.12.2025 - 23:29

Asena Keskinci'nin yeni dizisi Jasmine'e RTÜK tarafından inceleme başlatılmıştı. HBO ile ortak lisans anlaşmasına sahip olan TV+, diziyi yayından kaldırdı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Son birkaç haftadır Evrim Akın hakkında ortaya attığı iddialarla manşetlerden düşmeyen Asena Keskinci'nin yeni dizisi Jasmine, 12 Aralık'ta yayınlanmıştı.

Evrim Akın'la ilgili şiddet ve mobbing iddialarında bulunan Asena Keskinci'nin yıllar sonra önce bir film sonra bir dizide peş peşe rol alarak sektöre dönmesiyle bu itirafın zamanlamasının bir alakası olduğuna inanılmıştı. 

Kimileri Evrim Akın'ı suçlayıp Asena Keskinci'nin yanında olurken, kimileri de Asena Keskinci'nin iddialarından şüphe etmişti. 

Genç oyuncunun yeni dizisi Jasmine, HBO ve HBO ile ortak lisans anlaşmasına sahip olan TV+ platformunda 4 gün önce yayınlandı. Yayınlandığı gibi de olay oldu. 

RTÜK tarafından 'Türk toplumunun temelini oluşturan aile yapısını hedef alan, millî ve manevi değerlerimizle açıkça çelişen, kadını istismar eden ve genel ahlaka aykırı içerikleri' sebebiyle diziye inceleme başlatılmıştı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Geçtiğimiz saatlerde "Jasmine"in TV+ platformunda yayından kaldırıldığı ortaya çıktı.

Platformdan konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi. HBO ile ortak lisans anlaşmalı TV+'ın hamlesi, HBO'nun hamlesinin öncüsü potansiyeli taşıdığından kullanıcılar dizinin HBO'da da kaldırılıp kaldırılmadığını merak etti. 

Fakat şu ana dek HBO'da herhangi bir değişiklik yapılmadı. TV+'ta Jasmine dizisine ulaşılamıyorken, Jasmine'in HBO'nun kitaplığında hala yer aldığı fark edildi.

