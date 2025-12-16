İnceleme Başlatılmıştı: Asena Keskinci'nin Başrolünde Yer Aldığı "Jasmine" Dizisini Yayından Kaldırıldı!

Evrim Akın'la ilgili şiddet ve mobbing iddialarında bulunan Asena Keskinci'nin yıllar sonra önce bir film sonra bir dizide peş peşe rol alarak sektöre dönmesiyle bu itirafın zamanlamasının bir alakası olduğuna inanılmıştı.

Kimileri Evrim Akın'ı suçlayıp Asena Keskinci'nin yanında olurken, kimileri de Asena Keskinci'nin iddialarından şüphe etmişti.

Genç oyuncunun yeni dizisi Jasmine, HBO ve HBO ile ortak lisans anlaşmasına sahip olan TV+ platformunda 4 gün önce yayınlandı. Yayınlandığı gibi de olay oldu.

RTÜK tarafından 'Türk toplumunun temelini oluşturan aile yapısını hedef alan, millî ve manevi değerlerimizle açıkça çelişen, kadını istismar eden ve genel ahlaka aykırı içerikleri' sebebiyle diziye inceleme başlatılmıştı.