Ne Kadar Büyümüşler: Onur Saylak ve Tuba Büyüküstün'ün 13 Yaşındaki İkizleri Toprak ve Maya'nın Son Hali!

Lila Ceylan
16.12.2025 - 22:42

Tuba Büyüküstün'ün Onur Saylak'la yaptığı evlilikten doğan ikiz kızları Toprak ve Maya'nın son hali ortaya çıktı! İkiz güzellerin son halini babaları Onur Saylak paylaştı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Yıllardır en popüler isimlerden biri olan Tuba Büyüküstün, 2011 yılında meslektaşı Onur Saylak'la evlenmişti, belki hatırlarsınız.

Paris'te sade ama şık bir düğünle evlenen ikili, o dönem birbirine çok yakıştırılıyor, çok da konuşuluyordu. 

2012 yılında ise müjdeli haber geldi. Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak, ikiz kızları Maya ve Toprak'ı kucağına aldı. Fakat evlilik çok da uzun soluklu olmadı. 2017 yılında, 6 yıllık evliliklerini sonlandırmaya karar veren ikili, tek celsede boşandı. 

Bir daha da, kızları için bile olsa Büyüküstün ve Saylak'ı yan yana görmedik. Tuba Büyüküstün hayatına yalnız devam etmeyi tercih ederken, Onur Saylak 2020 yılında Gözde Yılmaz'la evlenmiş bir de oğlu olmuştu.

Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak'ın kızını yıllar içinde birçok kez gördük fakat hep belli aralıklarla paylaşılan pozlarına şahitlik ettik.

Haliyle son hallerini gözümüzde canlandırmamız her seferinde pek mümkün olmuyordu. 

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Onur Saylak, geçtiğimiz saatlerde bir sürpriz yaptı. Hem eşi Gözde Yılmaz, hem de oğlunun bulunduğu bir aile fotoğrafı paylaşan Onur Saylak, ikiz kızları Toprak ve Maya'nın son halini sevenlerine göstermiş oldu. 

Özellikle Toprak, -gözlüklü olan genç kız- annesine benzetildi!

