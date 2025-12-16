Ne Kadar Büyümüşler: Onur Saylak ve Tuba Büyüküstün'ün 13 Yaşındaki İkizleri Toprak ve Maya'nın Son Hali!

Paris'te sade ama şık bir düğünle evlenen ikili, o dönem birbirine çok yakıştırılıyor, çok da konuşuluyordu.

2012 yılında ise müjdeli haber geldi. Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak, ikiz kızları Maya ve Toprak'ı kucağına aldı. Fakat evlilik çok da uzun soluklu olmadı. 2017 yılında, 6 yıllık evliliklerini sonlandırmaya karar veren ikili, tek celsede boşandı.

Bir daha da, kızları için bile olsa Büyüküstün ve Saylak'ı yan yana görmedik. Tuba Büyüküstün hayatına yalnız devam etmeyi tercih ederken, Onur Saylak 2020 yılında Gözde Yılmaz'la evlenmiş bir de oğlu olmuştu.