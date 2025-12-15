onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Müstehcen Sahneler Dikkat Çekmişti! Asena Keskinci'nin Jasmine Dizisine İnceleme Başlatıldı

Müstehcen Sahneler Dikkat Çekmişti! Asena Keskinci'nin Jasmine Dizisine İnceleme Başlatıldı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
15.12.2025 - 14:05

Müstehcen sahneleriyle sosyal medyada gündem olan Jasmine dizisine RTÜK tarafından inceleme başlatıldı. Yapılan açıklamada inceleme nedeni 'Türk toplumunun temelini oluşturan aile yapısını hedef alan, millî ve manevi değerlerimizle açıkça çelişen, kadını istismar eden ve genel ahlaka aykırı içerikleri sebebi...' olarak açıklandı.

Bez Bebek dizisiyle tanınan, son olarak da oyuncu Evrim Akın hakkındaki iddialarıyla gündeme gelen Asena Keskinci’nin başrolünde olduğu Jasmine dizisi, HBO Max’in yerli orijinal yapımı arasında yer alıyor. Dizi, ilk olarak 12 Aralık tarihinde yayınlandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

RTÜK'ün açıklamasının tamamı şöyle:

RTÜK'ün açıklamasının tamamı şöyle:
twitter.com

Kamuoyunun Dikkatine!

Dijital bir platformda yayımlanan “Jasmine” adlı yapıma, Türk toplumunun temelini oluşturan aile yapısını hedef alan, millî ve manevi değerlerimizle açıkça çelişen, kadını istismar eden ve genel ahlaka aykırı içerikleri sebebiyle Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca inceleme başlatılmıştır.

RTÜK olarak; yayıncılık faaliyetlerinin toplumun ahlaki değerlerine, kültürel dokusuna ve özellikle aile kurumuna zarar vermemesi gerektiği yönündeki hassasiyetimizi her fırsatta vurguluyoruz. 

Dijital mecralarda yayınlanan içeriklerin, gençler ve çocuklar başta olmak üzere toplumun geniş kesimleri üzerindeki etkileri göz önünde bulundurulduğunda, bu sorumluluk daha da büyük önem taşımaktadır.

Aile yapımızı zedeleyen, toplumsal değerlerimizi hedef alan ve normalleştirme yoluyla kamu vicdanını rahatsız eden yayınlara karşı İzleme ve Değerlendirme Uzmanlarımızca incelemeler titizlikle sürdürülmekte olup; ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli adımlar kararlılıkla atılacaktır. 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da toplumun ahlaki ve kültürel değerlerini koruma görevini kararlılıkla sürdürecek; aile kurumunu hedef alan ve toplumsal yapıyı zedeleyici nitelikteki yayınlara karşı gerekli tüm tedbirleri almaya devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın