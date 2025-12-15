Müstehcen Sahneler Dikkat Çekmişti! Asena Keskinci'nin Jasmine Dizisine İnceleme Başlatıldı
Müstehcen sahneleriyle sosyal medyada gündem olan Jasmine dizisine RTÜK tarafından inceleme başlatıldı. Yapılan açıklamada inceleme nedeni 'Türk toplumunun temelini oluşturan aile yapısını hedef alan, millî ve manevi değerlerimizle açıkça çelişen, kadını istismar eden ve genel ahlaka aykırı içerikleri sebebi...' olarak açıklandı.
Bez Bebek dizisiyle tanınan, son olarak da oyuncu Evrim Akın hakkındaki iddialarıyla gündeme gelen Asena Keskinci’nin başrolünde olduğu Jasmine dizisi, HBO Max’in yerli orijinal yapımı arasında yer alıyor. Dizi, ilk olarak 12 Aralık tarihinde yayınlandı.
RTÜK'ün açıklamasının tamamı şöyle:
