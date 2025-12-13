onedio
Jasmine Dizisinin Konusu Ne, Oyuncuları Kim? Jasmine Dizisi Nereden İzlenir?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
13.12.2025 - 11:31

Jasmine dizisi, yayınlandığı günden itibaren sosyal medyada en çok konuşulan yapımlar arasına girdi. Başrolünde Asena Keskinci’nin yer aldığı dizi, karanlık hikayesiyle dikkat çekti. İzleyiciler dizinin konusu, oyuncu kadrosu ve yayın platformunu araştırmaya başladı. Jasmine dizisi uyarlama mı sorusu da merak edilen başlıklar arasında yer aldı. Tüm detaylar netleşmeye başladı.

Jasmine Dizisinin Konusu Nedir?

Jasmine, ölümcül bir hastalıkla mücadele eden genç bir kadının hikayesini konu alır. Yasemin, hayati risk taşıyan kalp rahatsızlığına sahip genç bir kadındır. Hayattaki en büyük dayanağı, ona karşı sağlıksız ve takıntılı bir bağlılık geliştiren üvey kardeşi Tufan’dır.

Organ nakli listesine girebilmek için verilen mücadele, zamanla karanlık bağlantılar ve kirli ilişkilerle iç içe geçer. Ahlaki sınırların giderek belirsizleştiği süreç hem Yasemin’i hem de Tufan’ı geri dönüşü olmayan, yıkıcı bir sona sürükler.

Jasmine Dizisi Oyuncuları

  • Asena Keskinci (Yasemin): Dizinin merkezinde yer alan Yasemin karakterine hayat verir. 2001 doğumlu oyuncu, çocuk yaşta başladığı kariyerinde Bez Bebek dizisindeki Yağmur rolüyle tanınır. Aliye, Yadigar ve Hırsız Polis gibi yapımlarda da yer almıştır. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunudur.

  • Burak Can Aras (Tufan): Yasemin’in üvey kardeşi Tufan karakterini canlandırır. Hikayenin karanlık ve rahatsız edici yönünü temsil eden Tufan, takıntılı yapısıyla dizinin dramatik gerilimini artıran önemli figürler arasındadır.

  • Aziz Caner İnan: Dizinin dikkat çeken yan karakterlerinden birini üstlenir. 

  • Önder Selen: Deneyimli oyuncu kadrosunda yer alır. Yan rollerde sergilediği performansla dizinin dramatik yapısını destekleyen isimler arasında bulunur.

Jasmine Dizisi Nereden İzlenir? Hangi Platformda Yayınlanıyor?

Jasmine dizisi, Türkiye’de HBO Max platformu üzerinden yayınlanıyor. Yapım, HBO Original etiketi taşıyan yerli projeler arasında yer alıyor. 

Diziye aynı zamanda Turkcell TV aracılığıyla da erişim sağlanabiliyor. İlk bölümü 12 Aralık 2025 tarihinde izleyiciyle buluştu.

Jasmine Dizisi Uyarlama mı?

Jasmine dizisi, bilinen bir yabancı yapım ya da romandan uyarlama olarak tanımlanmıyor. Yapım, özgün hikayesi ve karakter kurgusuyla izleyici karşısına çıkıyor.

Jasmine 2. Sezon Çıkacak mı?

Jasmine dizisinin ikinci sezonuna dair yapımcılar ya da yayın platformu tarafından yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor. Yeni sezon ihtimali, diziyi yakından takip eden izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Gelişmelerin netleşmesi halinde bilgiler güncellenecek.

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
