Jasmine Dizisinin Konusu Ne, Oyuncuları Kim? Jasmine Dizisi Nereden İzlenir?

Jasmine, ölümcül bir hastalıkla mücadele eden genç bir kadının hikayesini konu alır. Yasemin, hayati risk taşıyan kalp rahatsızlığına sahip genç bir kadındır. Hayattaki en büyük dayanağı, ona karşı sağlıksız ve takıntılı bir bağlılık geliştiren üvey kardeşi Tufan’dır.

Organ nakli listesine girebilmek için verilen mücadele, zamanla karanlık bağlantılar ve kirli ilişkilerle iç içe geçer. Ahlaki sınırların giderek belirsizleştiği süreç hem Yasemin’i hem de Tufan’ı geri dönüşü olmayan, yıkıcı bir sona sürükler.