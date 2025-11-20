onedio
Asena Keskinci Kimdir, Kaç Yaşında? Asena Keskinci'nin Babası Kimdir? Asena Keskinci'nin Rol Aldığı Yapımlar

Asena Keskinci Kimdir, Kaç Yaşında? Asena Keskinci'nin Babası Kimdir? Asena Keskinci'nin Rol Aldığı Yapımlar

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
20.11.2025 - 10:23

Bez Bebek dizisi ile yıldızı parlayan genç oyuncu Asena Keskinci, son dönemlerde babası ve oyuncu Evrim Akın'ın ilişki iddialarıyla gündeme geldi. Çocukluğundan beri ekran önünde yer alan yetenekli oyuncunun aile hayatı gibi bugün kadar rol aldığı yapımlar da merak konusu oldu. Peki, Asena Keskinci kimdir? Asena Keskinci kaç yaşında ve nereli? Asena Keskinci'nin babası kimdir? 

İşte, detaylar...

Asena Keskinci Kimdir?

Asena Keskinci Kimdir?

Tam adı Reyhan Asena Keskinci, İstanbul'da dünyaya geldi. Oyunculuğa çocuk yaşlarında başlayan Keskinci, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda oyunculuk eğitimi aldı. 

Asena Keskinci Kaç Yaşında? 

Genç oyuncu Asena Keskinci, 20 Nisan 2001 yılında dünyaya geldi. Keskinci, 2025 yılı itibarıyla 24 yaşındadır. 

Asena Keskinci Aslen Nereli?

Asena Keskinci, İstanbul'da dünyaya gelmiştir.

Asena Keskinci'nin Babası Güray Keskinci Kimdir? Annesi Kimdir?

Asena Keskinci'nin Babası Güray Keskinci Kimdir? Annesi Kimdir?

Asena Keskinci'nin babası Güray Keskinci'dir. Annesi ise Ayşe Keskinci'dir. Son dönemlerde ise genç oyuncunun babası Güray Keskinci'nin adı ünlü oyuncu ve sunucu Evrim Akın ile anılmaktadır. Ancak Güray Keskinci ve Keskinci ailesinin özel hayatına dair ise sosyal mecralarda pek bilgi yer almamaktadır.

Asena Keskinci'nin Oyunculuk Kariyeri

Asena Keskinci'nin Oyunculuk Kariyeri

İlk kez kamera karşısına 2004 yılında Aliye ve Yadigar dizileriyle çıkan Asena Keskinci, çocuk yaşlarından itibaren dikkat çeken oyunculuk performası ile adından söz ettiriyor. Asena Keskinci'nin akıllara kazınan en büyük rolü ise Bez Bebek dizisindeki Yağmur karakteri. 

Dizi işlerinin yanı sıra çocukluğundan beri pek çok sinemada yer alan Asena Keskinci, Nuri Bilge Ceylan filmi olan Ahlat Ağacı'nda da rol aldı. Genç oyuncu pek çok markanın da reklam yüzü olarak karşımıza çıktı.

Asena Keskinci'nin Aldığı Ödüller

Asena Keskinci'nin Aldığı Ödüller

Asena Keskinci, 2010 yılında TRT Kadın Ödülleri kapsamında 'Yılın En İyi Çocuk Oyuncusu' ödülüne layık görüldü.

Asena Keskinci'nin Rol Aldığı Yapımlar

Asena Keskinci'nin Rol Aldığı Yapımlar

Bez Bebek dizisi ile henüz çocuk yaşta ekranlardaki yerini alan genç oyuncu Asena Keskinci, sadece dizilerde değil beyaz perde de yerini aldı. İşte, Asena Keskinci'nin rol aldığı dizi ve filmler: 

Asena Keskinci'nin Rol Aldığı Diziler:

  • Yadigar (2004)

  • Aliye - Zeynep Ebir (2005)

  • Hırsız Polis - Kiraz (2005-2007)

  • Parmaklıklar Ardında (2007)

  • Bez Bebek - Yağmur (2007-2010)

  • Yol Arkadaşım - Sedef (2008)

  • Köstebekgiller - Pelin (2010-2014)

  • Dedemin Dolabı (2012)

  • Bir Aşk Hikayesi - Ece (2014)

  • Masumiyet - Hande Hancı (2021)

  • Adı Sevgi - Gülendam Aydan (2022)

  • Ah Nerede - Burçak Abalı (2022)

Asena Keskinci'nin Oynadığı Filmler:

  • Aşk Tesadüfleri Sever - Genç Deniz  (2011)

  • Köstebekgiller: Perili Orman - Pelin  (2015)

  • Köstebekgiller: Gölgenin Tılsımı - Pelin (2016)

  • Arapsaçı - Damla  (2018)

  • Ahlat Ağacı - Yasemin (2018)

  • Keman Ağıtları - Sefer  (2020)

  • Eklenti (2021)

  • Hiç Bir Yere Çıkmayan Yol - Nazlı (2022)

  • Ay Yüzü Parçalanmış Kalpler - Hediye (2022)

  • Bağlantı Hatası - Eylül (2025)

