Asena Keskinci Kimdir, Kaç Yaşında? Asena Keskinci'nin Babası Kimdir? Asena Keskinci'nin Rol Aldığı Yapımlar

İlk kez kamera karşısına 2004 yılında Aliye ve Yadigar dizileriyle çıkan Asena Keskinci, çocuk yaşlarından itibaren dikkat çeken oyunculuk performası ile adından söz ettiriyor. Asena Keskinci'nin akıllara kazınan en büyük rolü ise Bez Bebek dizisindeki Yağmur karakteri.

Dizi işlerinin yanı sıra çocukluğundan beri pek çok sinemada yer alan Asena Keskinci, Nuri Bilge Ceylan filmi olan Ahlat Ağacı'nda da rol aldı. Genç oyuncu pek çok markanın da reklam yüzü olarak karşımıza çıktı.