Yağışlı Havalarda Bu Ağaçlardan Kaçın! Yıldırımı Çeken Ağaçlar Açıklandı
Şimşekli havalarda yağmurdan kaçmak için aklınıza gelen ilk şey bir ağacın altına sığınmaksa, hayatınızı tehlikeye atıyor olabilirsiniz. Çünkü bu doğal içgüdü aslında doğanın en ölümcül tuzaklarından birine davetiye çıkarabilir. Uzmanlar, yıldırımların rastgele düşmediğini, belirli ağaç türlerinin yapısal özellikleri nedeniyle yıldırımları daha çok çektiğini vurguluyor.
Yıldırım, bulut ile yer arasındaki elektriksel gerilimi boşaltmak için her zaman en kısa ve en iletken yolu arar.
Bazı ağaçlar, biyolojik dokuları ve büyüme biçimleriyle yıldırımı diğerlerinden çok daha kolay çeker.
Yaz aylarında daha sık görülen bu doğa olayından korunmak için sadece ağaç türlerini bilmek yetmez.
