Yağışlı Havalarda Bu Ağaçlardan Kaçın! Yıldırımı Çeken Ağaçlar Açıklandı

Uzmanlara göre, yoğun ormanlık alanlardaki kısa boylu ve kuru odun yapısına sahip ağaçlar görece daha az risk taşısa da, fırtına sırasında hiçbir ağaç altı güvenli bölge değildir.

Eğer açık alandaysanız ve gök gürültüsü duyuyorsanız, en yakın kapalı alana veya yıldırımdan korunma sistemi olan bir binaya yönelmelisiniz. Ayrıca evinizin bahçesine ağaç dikerken, bu türlerin bina mesafesini ve boylarını hesaba katmak, fırtınalı bir gecede can ve mal güvenliğinizi korumanın en akıllıca yoludur. Unutmayın, doğanın gücü karşısında en iyi sığınak, riskli bölgelerden uzaklaşmaktır.