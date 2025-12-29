onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Yağışlı Havalarda Bu Ağaçlardan Kaçın! Yıldırımı Çeken Ağaçlar Açıklandı

Yağışlı Havalarda Bu Ağaçlardan Kaçın! Yıldırımı Çeken Ağaçlar Açıklandı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
29.12.2025 - 16:14

Şimşekli havalarda yağmurdan kaçmak için aklınıza gelen ilk şey bir ağacın altına sığınmaksa, hayatınızı tehlikeye atıyor olabilirsiniz. Çünkü bu doğal içgüdü aslında doğanın en ölümcül tuzaklarından birine davetiye çıkarabilir. Uzmanlar, yıldırımların rastgele düşmediğini, belirli ağaç türlerinin yapısal özellikleri nedeniyle yıldırımları daha çok çektiğini vurguluyor. 

Detaylar 👇

Kaynak: 1, 2

Kaynak: https://www.sciencenews.org/article/t...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yıldırım, bulut ile yer arasındaki elektriksel gerilimi boşaltmak için her zaman en kısa ve en iletken yolu arar.

Yıldırım, bulut ile yer arasındaki elektriksel gerilimi boşaltmak için her zaman en kısa ve en iletken yolu arar.

Yüksek boyları ve gökyüzüne uzanan dallarıyla ağaçlar, bu elektriksel deşarj için mükemmel birer köprü görevi görür. Özellikle tek başına duran ağaçlar, çevresindeki en yüksek nokta oldukları için hedef tahtasına dönüşür. Ağacın içindeki yüksek nem oranı ve yağmurla ıslanan dış kabuk, elektriğin hızla toprağa akmasını sağlayan birer kablo işlevi görür.

Bazı ağaçlar, biyolojik dokuları ve büyüme biçimleriyle yıldırımı diğerlerinden çok daha kolay çeker.

Bazı ağaçlar, biyolojik dokuları ve büyüme biçimleriyle yıldırımı diğerlerinden çok daha kolay çeker.

Saha gözlemleri, bu konuda beş türün özellikle tehlikeli olduğunu kanıtlıyor:

  • Meşe: Geniş gövdesi ve devasa boyuyla yıldırımın bir numaralı hedefidir. Güçlü iletkenliği, onu açık arazilerde en riskli sığınak yapar.

  • Kavak: Hızlı büyüyen yapısı ve bünyesinde hapsettiği yüksek su miktarıyla adeta bir paratoner gibi çalışır. Ayrıca kavak dalları, yıldırım çarptığında hızla tutuşma eğilimindedir.

  • Çam: Reçineli yapısı nedeniyle yıldırım sonrası sadece elektrik akımı değil, ciddi bir yangın riski de taşır.

  • Akçaağaç ve Karaağaç: Yüksek nemli yapıları, onları fırtınalarda potansiyel birer tehlike kaynağına dönüştürür.

  • Ak Huş: Genç türleri daha az riskli görünse de, yaşlı ve tek başına kalmış huş ağaçları risk grubunun önemli bir parçasıdır.

Yaz aylarında daha sık görülen bu doğa olayından korunmak için sadece ağaç türlerini bilmek yetmez.

Yaz aylarında daha sık görülen bu doğa olayından korunmak için sadece ağaç türlerini bilmek yetmez.

Uzmanlara göre, yoğun ormanlık alanlardaki kısa boylu ve kuru odun yapısına sahip ağaçlar görece daha az risk taşısa da, fırtına sırasında hiçbir ağaç altı güvenli bölge değildir.

Eğer açık alandaysanız ve gök gürültüsü duyuyorsanız, en yakın kapalı alana veya yıldırımdan korunma sistemi olan bir binaya yönelmelisiniz. Ayrıca evinizin bahçesine ağaç dikerken, bu türlerin bina mesafesini ve boylarını hesaba katmak, fırtınalı bir gecede can ve mal güvenliğinizi korumanın en akıllıca yoludur. Unutmayın, doğanın gücü karşısında en iyi sığınak, riskli bölgelerden uzaklaşmaktır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Bozkurt

Sıkıntı yok. Ağaç kalmadı zaten.