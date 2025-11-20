Evrim Akın Kimdir, Kaç Yaşında? Evrim Akın'ın Sevgilisi Kim? İşte Evrim Akın'ın Rol Aldığı Yapımlar

Tam adı Evrim Sülün Akın olan ünlü oyuncu, 12 Haziran 1979 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Memur bir anne ve subay bir babanın kızıdır. Annesi Elif Akın ve babası Mustafa Süngü Akın'dır.

Oyuncu olmaya lise 1. sınıfta karar veren Akın, İzmir'de Selma Yiğitalp Lisesi'nde okudu. Henüz 16 yaşındayken babasını kaybeden başarılı oyuncu, eğitimine bir süre ara vermiş ve İzmir’de, Konak Belediye Tiyatrosu’nda kursa başladı. Ardından Müjdat Gezen Sanat Okulu'na başlayan Evrim Akın, Konak Belediye Tiyatrosu kadrosunda da yerini aldı.

Evrim Akın Kaç Yaşında?

12 Haziran 1979 yılında dünyaya gelen Evrim Akın, 2025 yılı itibarıyla 46 yaşındadır.

Evrim Akın Aslen Nereli?

Ankara'da dünyaya gelen Evrim Akın, aslen İzmirli'dir.