Evrim Akın Kimdir, Kaç Yaşında? Evrim Akın'ın Sevgilisi Kim? İşte Evrim Akın'ın Rol Aldığı Yapımlar

Evrim Akın Kimdir, Kaç Yaşında? Evrim Akın'ın Sevgilisi Kim? İşte Evrim Akın'ın Rol Aldığı Yapımlar

20.11.2025 - 10:55

Avrupa Yakası dizisiyle adını duyuran Evrim Akın, son yıllarda sunuculuk kariyeri ve sosyal medya üzerinden ürettiği içeriklerle dikkat çekiyor. Uzun zamandır ekranlarda görünmeyen Evrim Akın, son dönemlerde ise Bez Bebek dizisindeki rol arkadaşı Asena Keskinci'nin babası ile anılıyor. Peki, Evrim Akın kimdir? Evrim Akın nereli ve kaç yaşında? Evrim Akın evli mi? 

İşte, detaylar...

Evrim Akın Kimdir?

Tam adı Evrim Sülün Akın olan ünlü oyuncu, 12 Haziran 1979 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Memur bir anne ve subay bir babanın kızıdır. Annesi Elif Akın ve babası Mustafa Süngü Akın'dır. 

Oyuncu olmaya lise 1. sınıfta karar veren Akın, İzmir'de Selma Yiğitalp Lisesi'nde okudu. Henüz 16 yaşındayken babasını kaybeden başarılı oyuncu, eğitimine bir süre ara vermiş ve İzmir’de, Konak Belediye Tiyatrosu’nda kursa başladı. Ardından Müjdat Gezen Sanat Okulu'na başlayan Evrim Akın, Konak Belediye Tiyatrosu kadrosunda da yerini aldı. 

12 Haziran 1979 yılında dünyaya gelen Evrim Akın, 2025 yılı itibarıyla 46 yaşındadır.  

Evrim Akın Aslen Nereli?

Ankara'da dünyaya gelen Evrim Akın, aslen İzmirli'dir.

Evrim Akın'ın Oyunculuk Kariyeri

İlk ekran deneyimini Eltiler dizisinde 'Hande' karakteriyle yaşayan Evrim Akın, daha önce İbrahim Tatlıses'in 'İmparator' adlı dizisinde 'Çiçek' karakterine hayat verdi. Asıl çıkışını ise Avrupa Yakası isimle dizide 'Selin' karakteriyle yaşadı. 

Daha sonra ekranların çok sevilen dizisi Bez Bebek dizisinde 'Nana' rolünü canlandırdı. Müjdat Gezen, Levent Kırca, Peker Açıkalın gibi usta oyuncularla birlikte 2007 yılında 'Güldür Bakalım' adlı programda jürilik yaptı. Daha sonra çeşitli programlarda sunuculuk yapan Akın, en son 'Çocuktan Al Haberi' programıyla karşımıza çıktı.

Evrim Akın Evli mi? Sevgilisi Var mı?

Evrim Akın, 17 yaşında okulda tanıştığı Ümit Çırak ile kısa süren bir evlilik yaptı. 1997 yılında dünyaevine giren çift, 1998 yılında boşandı. 

Evrim Akın ile Güray Keskinci Sevgili mi?

Evrim Akın'ın adı Bez Bebek dizisinde birlikte rol aldığı Asena Keskinci'nin babası Güray Keskinci ile anılıyor. Genç oyuncu Asena Keskinci'nin ortaya attığı iddiaların ardından Evrim Akın'ın Güray Keskinci ile birlikte paylaştığı yılbaşı ağacı paylaşımı da kafaları karıştırdı. Şimdilik iki taraftan da bir açıklama gelmese de sosyal medya bu ilişki hakkında konuşmaya başladı bile!

Evrim Akın'ın Rol Aldığı Filmler

  • Kimsecikler - Ayşegül (1999)

  • Şizofren Aşk - Zeynep Gülfer (2003)

  • Şaşkın - Zeynep (2006)

  • Köstebekgiller: Perili Orman - Şehnaz Şıkır (2015)

  • Memleket Hikayeleri – Ana Beni Eversene (Handan Karadağ, 2006)

  • Sihirli Annem: Hepimiz Biriz (2025)

Evrim Akın'ın Rol Aldığı Diziler

  • Alemin Kıralı (Jülide, 2011-2012)

  • Bez Bebek (Bez Bebek Nana, 2007)

  • Avrupa Yakası (Selin Yerebakan, 2004-2006)

  • Estağfurullah Yokuşu (Gümüş, 2003)

  • Analık (2003)

  • Canım Kocacığım (Lara, 2002)

  • Nisan Yağmuru (Kiraz, 2001)

  • İmparator (Çiçek, 2000)

  • Eltiler (Hande, 1997)

