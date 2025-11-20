Bez Bebek'le Tanınan Asena Keskinci, Evrim Akın'la Babasının Beraber Olduğunu ve Şiddet Gördüğünü İddia Etti

'Bez Bebek”, 2007–2010 yılları arasında özellikle çocukların bayılarak izlediği, yetişkinlerin de evde ister istemez kendini içinde bulduğu, ekranların sevilen dizilerinden biriydi. Dizinin gözde isimlerinden biri başrol Evrim Akın olurken, Yağmur karakterini canlandıran Asena Keskinci de o zamanlar çocuk oyucu olduğu diziyle hayatımıza girmişti.

Yayınlanmasının üzerinden yıllar geçen Bez Bebek dizisinin o zamanlar çocuk oyuncusu olan Asena Keskinci'nin sette yaşadığını iddia ettiği zorbalık ve şiddet gündeme yerleşti.