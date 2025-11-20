Bez Bebek'le Tanınan Asena Keskinci, Evrim Akın'la Babasının Beraber Olduğunu ve Şiddet Gördüğünü İddia Etti
'Bez Bebek”, 2007–2010 yılları arasında özellikle çocukların bayılarak izlediği, yetişkinlerin de evde ister istemez kendini içinde bulduğu, ekranların sevilen dizilerinden biriydi. Dizinin gözde isimlerinden biri başrol Evrim Akın olurken, Yağmur karakterini canlandıran Asena Keskinci de o zamanlar çocuk oyucu olduğu diziyle hayatımıza girmişti.
Yayınlanmasının üzerinden yıllar geçen Bez Bebek dizisinin o zamanlar çocuk oyuncusu olan Asena Keskinci'nin sette yaşadığını iddia ettiği zorbalık ve şiddet gündeme yerleşti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gündem, şimdilerde kariyerine yer aldığı farklı projelerle devam eden Asena Keskinci'nin Bez Bebek'in başrolü Evrim Akın hakkındaki şiddet ve üvey annelik iddialarıyla çalkalandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Artık yetişkin bir oyuncu olan Asena Keskinci’nin yeni işleriyle değil; Bez Bebek’in başrolü Evrim Akın hakkında ortaya attığı iddialar duyanlarda şok etkisi yarattı.
Aynı paylaşımlarda, şimdilerde Evrim Akın'ın babasıyla birlikte yaşadığını söyleyen ismin iddiaları manşetlere yerleşti.
Akıllara gelen "Neden şu an bunları anlatıyor?" sorusuna yanıt veren Asena Keskinci, bu anlattıklarının dikkat çekmek ve gündeme gelmek için olmadığını söyledi.
Evrim Akın'ın paylaştığı son videoda Asena Keskinci'nin babası Güray Keskinci'nin gözükmesi dikkat çekti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın