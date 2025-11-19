Diş Estetiğinin Ardından Dillere Büyük Düşen Hazal Kaya'nın Yaptırdığı İşlemleri ve Değişimini İnceliyoruz!
Son dönemde yaptırdığı düşünülen diş estetiğiyle daha beyaz, simetrik ve belirgin bir gülüşe sahip olan Hazal Kaya’nın yakın plan kareleri, sosyal medyada ayrı bir tartışma başlattı.
@ünlülerindişleri hesabı da bu değişimi mercek altına aldı. Gelin Hazal Kaya'nın bir hayli değişen gülüşünün ardındaki işlemin detaylarına birlikte bakalım!
Hazal Kaya’yı “Nihal Ziyagil”den "Feriha"ya ve “Pera Palas’ta Gece Yarısı”ndaki Esra’ya uzanan kariyeriyle zaten ekranların en tanıdık yüzlerinden biri olarak biliyoruz.
Son zamanlarda sadece kariyeriyle değil yüzündeki ve imajındaki değişikliklerle, hatta verdiği kilolarla da dikkat çeken Hazal Kaya'nın dişleri odak noktası oluyor.
Gelin, önce verdiği son röportaj sonrası X'te yeni dişleriyle konuşulmaya başlanan Hazal Kaya'ya gelen yorumlara birlikte bakalım.
@ünlülerindişleri isimli hesap Hazal Kaya'nın dişlerine yaptırdığı işlemi masaya yatırdı!
Abartmayın lan, normal kaplama olmuş. Bizim ofisteki kızların yarısı böyle kaplatma/beyazlatma.
Allah kimseyi X tayfasının eline düşürmesin. Mahalle karıları gibiler. Estetik olana kadar yamuğunu eleştirirler, düzeltirsin onu eleştirirler. Tam bir ağzı ... Devamını Gör