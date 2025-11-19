Diş Estetiğinin Ardından Dillere Büyük Düşen Hazal Kaya'nın Yaptırdığı İşlemleri ve Değişimini İnceliyoruz!

Yıllardır Aşk-ı Memnu, Adını Feriha Koydum, Bizim Hikaye ve Pera Palas projeleriyle adından bahsettiren Hazal Kaya, son dönemde ise daha çok sosyal medyadaki paylaşımları, mutfak dekoru ve aile pozlarıyla gündemdeydi. Şimdi ise hem eşi Ali Atay’ın yaratıcısı ve yönetmeni olduğu Sekizinci Aile dizisiyle ekrana dönmesi, hem de galada ortaya çıkan yeni görünümü sayesinde tekrar magazin manşetlerine yerleşti kendisi.