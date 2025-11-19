onedio
Diş Estetiğinin Ardından Dillere Büyük Düşen Hazal Kaya'nın Yaptırdığı İşlemleri ve Değişimini İnceliyoruz!

Diş Estetiğinin Ardından Dillere Büyük Düşen Hazal Kaya'nın Yaptırdığı İşlemleri ve Değişimini İnceliyoruz!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
19.11.2025 - 10:21

Son dönemde yaptırdığı düşünülen diş estetiğiyle daha beyaz, simetrik ve belirgin bir gülüşe sahip olan Hazal Kaya’nın yakın plan kareleri, sosyal medyada ayrı bir tartışma başlattı. 

@ünlülerindişleri hesabı da bu değişimi mercek altına aldı. Gelin Hazal Kaya'nın bir hayli değişen gülüşünün ardındaki işlemin detaylarına birlikte bakalım!

Hazal Kaya’yı “Nihal Ziyagil”den "Feriha"ya ve “Pera Palas’ta Gece Yarısı”ndaki Esra’ya uzanan kariyeriyle zaten ekranların en tanıdık yüzlerinden biri olarak biliyoruz.

Hazal Kaya’yı “Nihal Ziyagil”den "Feriha"ya ve “Pera Palas’ta Gece Yarısı”ndaki Esra’ya uzanan kariyeriyle zaten ekranların en tanıdık yüzlerinden biri olarak biliyoruz.

Yıllardır Aşk-ı Memnu, Adını Feriha Koydum, Bizim Hikaye ve Pera Palas projeleriyle adından bahsettiren Hazal Kaya, son dönemde ise daha çok sosyal medyadaki paylaşımları, mutfak dekoru ve aile pozlarıyla gündemdeydi. Şimdi ise hem eşi Ali Atay’ın yaratıcısı ve yönetmeni olduğu Sekizinci Aile dizisiyle ekrana dönmesi, hem de galada ortaya çıkan yeni görünümü sayesinde tekrar magazin manşetlerine yerleşti kendisi.

Son zamanlarda sadece kariyeriyle değil yüzündeki ve imajındaki değişikliklerle, hatta verdiği kilolarla da dikkat çeken Hazal Kaya'nın dişleri odak noktası oluyor.

Son zamanlarda sadece kariyeriyle değil yüzündeki ve imajındaki değişikliklerle, hatta verdiği kilolarla da dikkat çeken Hazal Kaya'nın dişleri odak noktası oluyor.

Gelelim bu kadar konuşulan değişime… Son aylarda belirgin şekilde kilo veren Hazal Kaya, saç rengini açıp daha açık, sarıya çalan bir tona geçti ve yüz hatlarını öne çıkmasıyla adeta bambaşka biri oldu. Sekizinci Aile galasında giydiği siyah deri elbise kadar incelen yüzünde parlayan dişleriyle de dikkat çeken Hazal Kaya'nın yeni görüntüsü gündemde kalmaya devam ediyor.

Galadaki görüntüsünü ise mercek altına almıştık:

Gelin, önce verdiği son röportaj sonrası X'te yeni dişleriyle konuşulmaya başlanan Hazal Kaya'ya gelen yorumlara birlikte bakalım.

Gelin, önce verdiği son röportaj sonrası X'te yeni dişleriyle konuşulmaya başlanan Hazal Kaya'ya gelen yorumlara birlikte bakalım.
@ünlülerindişleri isimli hesap Hazal Kaya'nın dişlerine yaptırdığı işlemi masaya yatırdı!

Teke tek

Abartmayın lan, normal kaplama olmuş. Bizim ofisteki kızların yarısı böyle kaplatma/beyazlatma.

kıssadan hisse

Allah kimseyi X tayfasının eline düşürmesin. Mahalle karıları gibiler. Estetik olana kadar yamuğunu eleştirirler, düzeltirsin onu eleştirirler. Tam bir ağzı ... Devamını Gör