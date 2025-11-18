Yüzündeki Değişiklikle Son Hali Dikkat Çeken Hazal Kaya'nın Dişlerine Yaptırdığı İşlem Sınıfta Kaldı

Disney+’ta yayınlanacak Sekizinci Aile dizisinin galası, sadece proje ve kadro nedeniyle değil, Hazal Kaya’nın değişen görünümüyle de gündeme geldi. Son dönemde verdiği kilolar, saç rengini açması ve daha iddialı bir stil tercih etmesi zaten “Hazal bambaşka biri olmuş” yorumlarını artırmıştı. Galadan yansıyan yakın plan karelerle birlikte bu kez oklar özellikle gülüşüne çevrildi; sosyal medyada birçok kullanıcı, oyuncunun diş estetiği yaptırdığını, yüzündeki değişimin de büyük ölçüde bundan kaynaklandığını konuşmaya başladı.