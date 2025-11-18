onedio
Yüzündeki Değişiklikle Son Hali Dikkat Çeken Hazal Kaya'nın Dişlerine Yaptırdığı İşlem Sınıfta Kaldı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
18.11.2025 - 09:32

Disney+’ta yayınlanacak Sekizinci Aile dizisinin galası, sadece proje ve kadro nedeniyle değil, Hazal Kaya’nın değişen görünümüyle de gündeme geldi. Son dönemde verdiği kilolar, saç rengini açması ve daha iddialı bir stil tercih etmesi zaten “Hazal bambaşka biri olmuş” yorumlarını artırmıştı. Galadan yansıyan yakın plan karelerle birlikte bu kez oklar özellikle gülüşüne çevrildi; sosyal medyada birçok kullanıcı, oyuncunun diş estetiği yaptırdığını, yüzündeki değişimin de büyük ölçüde bundan kaynaklandığını konuşmaya başladı.

2019’dan beri evli olan Hazal Kaya ve Ali Atay, altı yıllık evliliklerinin ardından ilk kez aynı projede, Disney+’ta yayınlanacak Sekizinci Aile dizisinde yan yana geldi.

Disney+’ta yayınlanacak Sekizinci Aile dizisinin Boop Kuruçeşme’de yapılan galası, kadro kadar galada yaşanan küçük bir an yüzünden de gündeme geldi. Toplu fotoğraf çekimi için oyuncular yan yana dizilirken, basına yansıyan görüntülere göre Hazal Kaya'nın önce arkada durduğu ardından yavaşça öne doğru hamle yapıp Haluk Bilginer’e daha yakın bir yere geçmek istediği anlarla gündeme damga vurdu.

Sosyal medyada hızla yayılan videoda, Hazal Kaya ve Melisa Döngel'in o anları “yer kapma savaşı”, “yer krizi”, “yer kapmaca oyunu” başlıklarıyla paylaşıldı.

Gecede bir başka dikkat çeken detay ise Hazal Kaya'nın gala tarzıydı.

Detaylardan bahsetmiştik:

Son dönemde verdiği kilolar, sarıya dönen saçları ve yüzündeki değişikliklerle estetik yorumlarını beraberinde getiriyordu.

Sekizinci Aile galasındaki karelerde ise bu dönüşüme bir de diş estetiği tartışması eklendi. Sosyal medyada paylaşılan yakın plan fotoğraflarda, Hazal Kaya’nın daha belirgin, daha simetrik ve beyaz bir gülüşe sahip olması dikkat çekti.

Hazal Kaya'nın yüzünde dişinden kaynaklı olduğu iddia edilen değişim bir anda gündeme oturdu.

Sosyal medya kullanıcılarından "eski hali daha iyiydi" yorumları da gecikmedi:

