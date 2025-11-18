Yüzündeki Değişiklikle Son Hali Dikkat Çeken Hazal Kaya'nın Dişlerine Yaptırdığı İşlem Sınıfta Kaldı
Disney+’ta yayınlanacak Sekizinci Aile dizisinin galası, sadece proje ve kadro nedeniyle değil, Hazal Kaya’nın değişen görünümüyle de gündeme geldi. Son dönemde verdiği kilolar, saç rengini açması ve daha iddialı bir stil tercih etmesi zaten “Hazal bambaşka biri olmuş” yorumlarını artırmıştı. Galadan yansıyan yakın plan karelerle birlikte bu kez oklar özellikle gülüşüne çevrildi; sosyal medyada birçok kullanıcı, oyuncunun diş estetiği yaptırdığını, yüzündeki değişimin de büyük ölçüde bundan kaynaklandığını konuşmaya başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2019’dan beri evli olan Hazal Kaya ve Ali Atay, altı yıllık evliliklerinin ardından ilk kez aynı projede, Disney+’ta yayınlanacak Sekizinci Aile dizisinde yan yana geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son dönemde verdiği kilolar, sarıya dönen saçları ve yüzündeki değişikliklerle estetik yorumlarını beraberinde getiriyordu.
Sosyal medya kullanıcılarından "eski hali daha iyiydi" yorumları da gecikmedi:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın