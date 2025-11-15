Bir Influencer ve Yakın Dostunun Eşi Arasındaki İhanet İddiasına Ümit Erdim'in Eski Eşi Seda Çınar'dan Yanıt
@blogyagmuru hesabında paylaşılan “Zekeriyaköy'de iki çocuklu, yeni boşanmış bir influencer’ın en yakın arkadaşının kocasıyla birlikte olduğu” iddiası kimsenin adı geçmemesine rağmen ortalığı karıştırdı. İsim verilmemesine rağmen sosyal medyada oklar hızla belli kişilere çevrildi; bunlardan biri de Ümit Erdim’in eski eşi Seda Çınar oldu.
Kısa sürede gelen mesajlar ve söylentiler üzerine Seda Çınar, yayımladığı sert açıklamayla iddialara yanıt verdi. Gelin detaylara birlikte bakalım...
Yağmur Çevik’in @blogyagmuru hesabında paylaştığı iddiaya göre, Zekeriyaköy'ün bir influencer ve yakın arkadaşının kocasıyla yaşadığı ilişkiye çalkalandığı öğrenildi.
Hiçbir şey olmamış gibi sosyal medya hesabından paylaşımlara devam ettiği ve iki çocuğu olduğu söylenen ismi Ümit Erdim'in eski eşi sananlar ortalığı karıştırdı!
