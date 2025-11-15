Bir Influencer ve Yakın Dostunun Eşi Arasındaki İhanet İddiasına Ümit Erdim'in Eski Eşi Seda Çınar'dan Yanıt

Bu isimsiz ihanet iddiası konuşulurken, sosyal medyada bazı kullanıcıların hedefi Ümit Erdim’in eski eşi Seda Çınar oldu. Çevresinden ve takipçilerinden mesajlar almaya başlayan Çınar, sonunda açıklama yapmak zorunda kaldı.

“Bahsi geçen şahıs ben değilim. Bu açıklamayı yapmak çok onur kırıcı gerçekten. Karakterime ve duruşuma hakaret sayarım.

Yakın çevremi arayıp adımı kullananlar ve bana mesaj atanlar olduğu için bu paylaşımı yapıyorum.

Ayrıca maalesef ben kim olduğunu biliyorum; asla arkadaşım falan değil kendisi ama siz de yakında öğrenirsiniz.” ifadelerini kullanan Çınar iddiaları yalanlamasını ardından bahsedilen kişinin kim olduğunu da bildiğini açıkladı.

Oyuncu Ümit Erdim ve stil danışmanı/içerik üreticisi Seda Çınar, 2017’de evlenmiş; 2018’de kızları Ses, 2022’de ise ikinci kızları Ela dünyaya gelmişti. Çift, 2024 yılında anlaşmalı olarak yollarını ayırdıklarını avukatları aracılığıyla duyurmuştu.