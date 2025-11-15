onedio
Bir Influencer ve Yakın Dostunun Eşi Arasındaki İhanet İddiasına Ümit Erdim'in Eski Eşi Seda Çınar'dan Yanıt

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
15.11.2025 - 22:22

@blogyagmuru hesabında paylaşılan “Zekeriyaköy'de iki çocuklu, yeni boşanmış bir influencer’ın en yakın arkadaşının kocasıyla birlikte olduğu” iddiası kimsenin adı geçmemesine rağmen ortalığı karıştırdı. İsim verilmemesine rağmen sosyal medyada oklar hızla belli kişilere çevrildi; bunlardan biri de Ümit Erdim’in eski eşi Seda Çınar oldu.

Kısa sürede gelen mesajlar ve söylentiler üzerine Seda Çınar, yayımladığı sert açıklamayla iddialara yanıt verdi. Gelin detaylara birlikte bakalım...

Yağmur Çevik’in @blogyagmuru hesabında paylaştığı iddiaya göre, Zekeriyaköy'ün bir influencer ve yakın arkadaşının kocasıyla yaşadığı ilişkiye çalkalandığı öğrenildi.

'Şu an tüm Zekeriyaköy bu olayla çalkalanıyor, bir influencer… 2 çocuğu olan, hatta daha yeni boşanan biri. En yakın arkadaşının kocasıyla berabermiş. Kadına saygımdan isim vermeyeceğim çünkü bu olay dillensin istemiyor ama çok üzgün ve çok ağlıyor, herkes şok olmuş durumda…” şeklindeki o iddia sosyal medyada büyük merak oluştururken isimsiz ihanet dedikodularının ardındaki kişiler büyük merak uyandırdı.

Hiçbir şey olmamış gibi sosyal medya hesabından paylaşımlara devam ettiği ve iki çocuğu olduğu söylenen ismi Ümit Erdim'in eski eşi sananlar ortalığı karıştırdı!

Bu isimsiz ihanet iddiası konuşulurken, sosyal medyada bazı kullanıcıların hedefi Ümit Erdim’in eski eşi Seda Çınar oldu. Çevresinden ve takipçilerinden mesajlar almaya başlayan Çınar, sonunda açıklama yapmak zorunda kaldı.

“Bahsi geçen şahıs ben değilim. Bu açıklamayı yapmak çok onur kırıcı gerçekten. Karakterime ve duruşuma hakaret sayarım.

Yakın çevremi arayıp adımı kullananlar ve bana mesaj atanlar olduğu için bu paylaşımı yapıyorum.

Ayrıca maalesef ben kim olduğunu biliyorum; asla arkadaşım falan değil kendisi ama siz de yakında öğrenirsiniz.” ifadelerini kullanan Çınar iddiaları yalanlamasını ardından bahsedilen kişinin kim olduğunu da bildiğini açıkladı.

Oyuncu Ümit Erdim ve stil danışmanı/içerik üreticisi Seda Çınar, 2017’de evlenmiş; 2018’de kızları Ses, 2022’de ise ikinci kızları Ela dünyaya gelmişti. Çift, 2024 yılında anlaşmalı olarak yollarını ayırdıklarını avukatları aracılığıyla duyurmuştu.

Ecem Dalgıçoğlu
