ABD'deki Hastanede Vefat Eden Muazzez Abacı'nın Ölüm Nedenini Kızı Saba Abacı Açıkladı
Muazzez Abacı’nın kızı Aslı Saba Abacı'nın annesinin ölümü nedeniyle ABD’deki hastaneye herhangi bir dava açmayacağı öğrenilmişti. Türk sanat müziğinin efsane sesi Muazzez Abacı’nın ABD’deki tedavi süreci ve vefatıyla ilgili en çarpıcı detaylar, kızı Saba Abacı’nın anlattıklarıyla netleşti. Kalp krizi sonrası anjiyo olan sanatçının, ölüm nedenini kızı açıkladı.
Türk Sanat Müziğinin usta isimlerinden biri olan Muazzez Abacı'dan geçirdiği kalp krizinden günler sonra kötü haber gelmişti.
Ortaya atılan paha biçilemez mirasla ilgili iddialar yalanlanırken Muazzez Abacı'nın kızı Aslı Saba Abacı, usta sanatçının ölüm nedeniyle ilgili bir açıklama yaptı.
