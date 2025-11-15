ABD'deki Hastanede Vefat Eden Muazzez Abacı'nın Ölüm Nedenini Kızı Saba Abacı Açıkladı

'Anjiyodan sonra birçok kişide böyle komplikasyonlar olabiliyormuş. Antibiyotik tedavisine başlandı. Annem de o antibiyotiğe ters reaksiyon verdi' ifadelerini kullanan Saba Abacı'nın ABD'deki hastaneye dava açmayacağı öğrenilmişti. Annesinin yoğun bakım sürecini 'Biz hastaneye ilk gittiğimiz zaman 'gerekirse kalp masajı yapalım mı, entübe edelim mi' gibi sorulara annem, 'Yok canım benim öyle şeylere ihtiyacım olmaz' demişti. Öyle hayat doluydu' şeklinde anlatan Abacı 'Annemi iki hafta önce kalp kriziyle hastaneye götürdük. Ondan sonra hemen erkenden hastanedeydik. Hemen anjiyo yapıldı. Kalp damarı açıldı. Bir iki gün çok güzeldi. Gayet iyiydi. Fakat o anjiyonun komplikasyonu nedeniyle başka organlar da etkilendi. Bir türlü toparlanamadı. Yani böbrek, kalp bir şekilde anlaşamadı. Ondan sonra yoğun bakıma geçirmek zorunda kaldık. Ama yoğun bakımdayken de hep görüşüyorduk, konuşuyorduk. Bizim aklımıza böyle bir şey gelmedi. Hiç aklımıza gelmeyecek bir şekilde son iki günde bayağı zorlanmış. Özellikle kalp biraz yetmezliğe gidince kendisini o şekilde kaybettik maalesef' dedi.