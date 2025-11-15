onedio
ABD'deki Hastanede Vefat Eden Muazzez Abacı'nın Ölüm Nedenini Kızı Saba Abacı Açıkladı

Ecem Dalgıçoğlu
15.11.2025 - 18:55

Muazzez Abacı’nın kızı Aslı Saba Abacı'nın annesinin ölümü nedeniyle ABD’deki hastaneye herhangi bir dava açmayacağı öğrenilmişti. Türk sanat müziğinin efsane sesi Muazzez Abacı’nın ABD’deki tedavi süreci ve vefatıyla ilgili en çarpıcı detaylar, kızı Saba Abacı’nın anlattıklarıyla netleşti. Kalp krizi sonrası anjiyo olan sanatçının, ölüm nedenini kızı açıkladı.

Türk Sanat Müziğinin usta isimlerinden biri olan Muazzez Abacı'dan geçirdiği kalp krizinden günler sonra kötü haber gelmişti.

ABD'de kalp krizi geçirdiği öğrenilen ve stent takılan sanatçının sağlık durumu hakkında iyi haber beklenirken Abacı'nın böbreklerinde komplikasyon oluşması nedeniyle 12 Kasım'da hayatını kaybettiği öğrenilmişti.

78 yaşında doğum gününde vefat eden sanatçı sanat camiasını yasa boğmuştu.

Vefatının hemen ardından çıkan miras iddiası ise gündeme bomba gibi oturmuştu.

Ortaya atılan paha biçilemez mirasla ilgili iddialar yalanlanırken Muazzez Abacı'nın kızı Aslı Saba Abacı, usta sanatçının ölüm nedeniyle ilgili bir açıklama yaptı.

'Anjiyodan sonra birçok kişide böyle komplikasyonlar olabiliyormuş. Antibiyotik tedavisine başlandı. Annem de o antibiyotiğe ters reaksiyon verdi' ifadelerini kullanan Saba Abacı'nın ABD'deki hastaneye dava açmayacağı öğrenilmişti. Annesinin yoğun bakım sürecini 'Biz hastaneye ilk gittiğimiz zaman 'gerekirse kalp masajı yapalım mı, entübe edelim mi' gibi sorulara annem, 'Yok canım benim öyle şeylere ihtiyacım olmaz' demişti. Öyle hayat doluydu' şeklinde anlatan Abacı 'Annemi iki hafta önce kalp kriziyle hastaneye götürdük. Ondan sonra hemen erkenden hastanedeydik. Hemen anjiyo yapıldı. Kalp damarı açıldı. Bir iki gün çok güzeldi. Gayet iyiydi. Fakat o anjiyonun komplikasyonu nedeniyle başka organlar da etkilendi. Bir türlü toparlanamadı. Yani böbrek, kalp bir şekilde anlaşamadı. Ondan sonra yoğun bakıma geçirmek zorunda kaldık. Ama yoğun bakımdayken de hep görüşüyorduk, konuşuyorduk. Bizim aklımıza böyle bir şey gelmedi. Hiç aklımıza gelmeyecek bir şekilde son iki günde bayağı zorlanmış. Özellikle kalp biraz yetmezliğe gidince kendisini o şekilde kaybettik maalesef' dedi.

