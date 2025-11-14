Yengesinin Arkadaşı Olduğu Söylenmişti: Kerim Sabancı'nın Aşk İddiasına Karıştığı İsimden Açıklama!
Kerim Sabancı ile aşk yaşadığı iddia edilen Melis Çatak, sonunda sessizliğini bozdu. Magazin kulislerinde konuşulan “yengesinin arkadaşına aşık oldu” haberlerinin ardından Çatak, soru-cevap bölümünde gelen “Hayatında biri var mı?” sorusuna net bir yanıt verdi.
Kerim Sabancı’nın, yengesi Nazlı Sabancı’nın yakın arkadaşı olan Melis Çatak’la Bebek’te üyelikle girilen bir kulüpte tanıştığı ve son aylarda bir ilişki yaşadığı iddiaları gündem olmuştu.
Melis Çatak, hakkında çıkan aşk iddialarının ardından Instagram’da açtığı soru-cevap bölümünde dolaylı bir yanıt verdi.
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
