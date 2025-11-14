onedio
Yengesinin Arkadaşı Olduğu Söylenmişti: Kerim Sabancı'nın Aşk İddiasına Karıştığı İsimden Açıklama!

Ecem Dalgıçoğlu
14.11.2025 - 15:45

Kerim Sabancı ile aşk yaşadığı iddia edilen Melis Çatak, sonunda sessizliğini bozdu. Magazin kulislerinde konuşulan “yengesinin arkadaşına aşık oldu” haberlerinin ardından Çatak, soru-cevap bölümünde gelen “Hayatında biri var mı?” sorusuna net bir yanıt verdi.

Kerim Sabancı’nın, yengesi Nazlı Sabancı’nın yakın arkadaşı olan Melis Çatak’la Bebek’te üyelikle girilen bir kulüpte tanıştığı ve son aylarda bir ilişki yaşadığı iddiaları gündem olmuştu.

Öte yandan Melis Çatak’ın adı daha önce de Ekrem İmamoğlu’nun oğlu Selim İmamoğlu anılmış, “müstakbel gelin” söylentileriyle, ayrıca İBB’ye ait bir vapurun ona kiralandığı iddialarıyla gündeme gelmişti.

Melis Çatak, hakkında çıkan aşk iddialarının ardından Instagram’da açtığı soru-cevap bölümünde dolaylı bir yanıt verdi.

“Hayatında biri var mı?” sorusuna, “Uzun zamandır ilişkim yok. Kendime ve işime odaklandığım, çok keyifli ve huzurlu bir dönemden geçiyorum” cevabını veren Melis Çatak, Kerim Sabancı ile çıkan aşk iddialarını üstü kapalı şekilde reddetti.

