Çağla Şıkel'le Kriz Yaşayan Usta Sanatçı Mine Koşan 7 Kocalı Hürmüz Müzikalinden Çıkarıldığını Doğruladı!
Müjdat Gezen’in sahneye koyduğu, başrolünde Çağla Şıkel’in yer aldığı “7 Kocalı Hürmüz” müzikali, iki isim arasındaki krizle gündemde. Bir süredir sahnelerden uzak kalan usta ses sanatçısı Mine Koşan’ın, “sahneden edilme” iddiaları, perde arkasındaki gerilimi su yüzüne çıkardı. İddialara göre Koşan’ın sahneye gireceği bölümde kulisten çıkması için işaret beklerken bu bilgilendirmenin yapılmadığı, seyircinin karşısına planlandığı şekilde çıkamadığı, ardından da müzikalin kadrosundan çıkarıldığı öne sürüldü.
Mine Koşan, Gel Konuşalım programında iddiaları doğruladı.
Mehmet Üstündağ, Mine Koşan'la ilgili şok iddialarda bulunmuş, usta oyuncunun 7 Kocalı Hürmüz kadrosundan haksız yere çıkarıldığını söylemişti.
Bugün yaşanan gelişmelerde ise Mine Koşan, Gel konuşalım programına bağlanarak yaşananları doğruladı.
