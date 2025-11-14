Çağla Şıkel'le Kriz Yaşayan Usta Sanatçı Mine Koşan 7 Kocalı Hürmüz Müzikalinden Çıkarıldığını Doğruladı!

Çağla Şikel'in başrolde yer aldığı 7 Kocalı Hürmüz müzikalinde Mine Koşan'ın sesiyle büyük beğeni topladığı ancak ikilinin oyun sırasında sorun yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Üstündağ'ın '7 Kocalı Hürmüz müzikalinde Mine Koşan inanılmaz beğenilmiş. Sesiyle duruşuyla. Uzun zamandır da ekranda olmadığı için. Mine Koşan’ın müzik okuyacağı sırada bir kod gibi bir şey varmış. Bir işaret veriliyor Mine Koşan o an giriyor. Mine Koşan yapılmadığını söylüyor. Böyle iddialar var. Beklemiş ama herhangi bir şifre gönderilmemiş. Çağla Şıkel de ‘zamanında gelmedi, girmedi’ diyerek serzenişte bulunmuş. Bunun üzerine de Mine Hanım evde otururken bir telefon açılıyor ve ‘İlişkiniz kesildi’ deniliyor” sözleriyle Mine Koşan'ın kadrodan çıkarılığı iddia edilmişti.