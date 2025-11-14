onedio
Çağla Şıkel'le Kriz Yaşayan Usta Sanatçı Mine Koşan 7 Kocalı Hürmüz Müzikalinden Çıkarıldığını Doğruladı!

Çağla Şıkel'le Kriz Yaşayan Usta Sanatçı Mine Koşan 7 Kocalı Hürmüz Müzikalinden Çıkarıldığını Doğruladı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
14.11.2025 - 13:36

Müjdat Gezen’in sahneye koyduğu, başrolünde Çağla Şıkel’in yer aldığı “7 Kocalı Hürmüz” müzikali, iki isim arasındaki krizle gündemde. Bir süredir sahnelerden uzak kalan usta ses sanatçısı Mine Koşan’ın, “sahneden edilme” iddiaları, perde arkasındaki gerilimi su yüzüne çıkardı. İddialara göre Koşan’ın sahneye gireceği bölümde kulisten çıkması için işaret beklerken bu bilgilendirmenin yapılmadığı, seyircinin karşısına planlandığı şekilde çıkamadığı, ardından da müzikalin kadrosundan çıkarıldığı öne sürüldü.

Mine Koşan, Gel Konuşalım programında iddiaları doğruladı.

Mehmet Üstündağ, Mine Koşan'la ilgili şok iddialarda bulunmuş, usta oyuncunun 7 Kocalı Hürmüz kadrosundan haksız yere çıkarıldığını söylemişti.

Mehmet Üstündağ, Mine Koşan'la ilgili şok iddialarda bulunmuş, usta oyuncunun 7 Kocalı Hürmüz kadrosundan haksız yere çıkarıldığını söylemişti.

Çağla Şikel'in başrolde yer aldığı 7 Kocalı Hürmüz müzikalinde Mine Koşan'ın sesiyle büyük beğeni topladığı ancak ikilinin oyun sırasında sorun yaşadığı ortaya çıkmıştı. 

Üstündağ'ın '7 Kocalı Hürmüz müzikalinde Mine Koşan inanılmaz beğenilmiş. Sesiyle duruşuyla. Uzun zamandır da ekranda olmadığı için. Mine Koşan’ın müzik okuyacağı sırada bir kod gibi bir şey varmış. Bir işaret veriliyor Mine Koşan o an giriyor. Mine Koşan yapılmadığını söylüyor. Böyle iddialar var. Beklemiş ama herhangi bir şifre gönderilmemiş. Çağla Şıkel de ‘zamanında gelmedi, girmedi’ diyerek serzenişte bulunmuş. Bunun üzerine de Mine Hanım evde otururken bir telefon açılıyor ve ‘İlişkiniz kesildi’ deniliyor” sözleriyle Mine Koşan'ın kadrodan çıkarılığı iddia edilmişti.

Bugün yaşanan gelişmelerde ise Mine Koşan, Gel konuşalım programına bağlanarak yaşananları doğruladı.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
