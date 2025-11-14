Annesinin İzinde: Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın Kızları Su İlk Podyum Deneyimiyle Övgü Topladı!

İkili, 2006 yılında “İlk Aşkım” dizisinin setinde tanıştı; o dönemde Pınar Altuğ zaten ekranların tanınan ve sevilen yüzlerinden biriyken, Yağmur Atacan genç yaşına rağmen dikkat çeken bir oyuncu olarak kariyerinin başındaydı. Kısa sürede arkadaşlıktan aşka evrilen bu arkadaşlık, kamuoyundaki yaş farkı tartışmalarına rağmen kararlı bir şekilde ilerledi ve çift 12 Nisan 2008’de dünyaevine girdi.

Bu evliliğin en önemli dönüm noktası ise, 27 Ocak 2009’da dünyaya gelen kızları Su oldu. Su’yu kucaklarına aldıkları günden beri önceliğini ailelerine veren ikiliye yıllar içinde gıptayla bakılmaya başlandı.