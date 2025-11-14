onedio
Annesinin İzinde: Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın Kızları Su İlk Podyum Deneyimiyle Övgü Topladı!

14.11.2025 - 09:12

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan’ın kızları Su, artık yalnızca “ekranların sevilen çiftinin kızı” değil, podyumun yeni yüzü olarak da adından söz ettirmeye başladı. Annesinin izinden giderek modellik yapan Su, Dülük Antik Kenti’nde Cumhuriyet’in 102. yılı için düzenlenen Tuba Ergin defilesinde podyuma çıktı.

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan’ın ilişkisi dizi setinde başlayıp aileye dönüşen, uzun soluklu birlikteliklerden biri.

İkili, 2006 yılında “İlk Aşkım” dizisinin setinde tanıştı; o dönemde Pınar Altuğ zaten ekranların tanınan ve sevilen yüzlerinden biriyken, Yağmur Atacan genç yaşına rağmen dikkat çeken bir oyuncu olarak kariyerinin başındaydı. Kısa sürede arkadaşlıktan aşka evrilen bu arkadaşlık, kamuoyundaki yaş farkı tartışmalarına rağmen kararlı bir şekilde ilerledi ve çift 12 Nisan 2008’de dünyaevine girdi.

Bu evliliğin en önemli dönüm noktası ise, 27 Ocak 2009’da dünyaya gelen kızları Su oldu. Su’yu kucaklarına aldıkları günden beri önceliğini ailelerine veren ikiliye yıllar içinde gıptayla bakılmaya başlandı.

Su’nun Dülük Antik Kenti’nde, Cumhuriyet’in 102. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen Tuba Ergin defilesinde podyuma çıkması da Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'a büyük bir gurur yaşattı.

Pınar Altuğ’un, “Hayatımızın en özel gecelerinden biri… ve podyumda kızımız Su” sözleriyle paylaştığı bu gece, hem annesinin modellik kariyerinin izinden giden Su için hem de aileleri için unutulmaz anlara imza attı.

Adı gibi gözüken Su'nun güzelliği övgü yağdı.

