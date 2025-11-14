Annesinin İzinde: Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın Kızları Su İlk Podyum Deneyimiyle Övgü Topladı!
Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan’ın kızları Su, artık yalnızca “ekranların sevilen çiftinin kızı” değil, podyumun yeni yüzü olarak da adından söz ettirmeye başladı. Annesinin izinden giderek modellik yapan Su, Dülük Antik Kenti’nde Cumhuriyet’in 102. yılı için düzenlenen Tuba Ergin defilesinde podyuma çıktı.
Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan’ın ilişkisi dizi setinde başlayıp aileye dönüşen, uzun soluklu birlikteliklerden biri.
Su’nun Dülük Antik Kenti’nde, Cumhuriyet’in 102. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen Tuba Ergin defilesinde podyuma çıkması da Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'a büyük bir gurur yaşattı.
