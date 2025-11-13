onedio
Kendisinden 25 Yaş Küçük Tilbe Uslu'dan Ayrılan Somer Şef Yeni Sevgilisiyle Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
13.11.2025 - 16:01

MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu son zamanlarda gündeme özel yaşantısıyla gelmeye başladı. Kendisinden yaşça küçük isimlerle görmeye alıştığımız, yaz aylarında gönlünü aşka yeniden açan Somer Sivrioğlu 2021 yılında 20 yıllık eşi Aslı Sencer'den boşanmıştı. Somer Şef, kendisinden 21 yaş küçük Pınar Kayabaşıoğlu ile aşk yaşamaya başlamıştı. 

Ardından adı Ayşe Özyılmazel'le anılmış, o ilişkinin de kısa sürmesinin ardından bir süre kabuğuna çekilen Somer Şef, aşka kapılarını Tilbe Uslu sayesinde yeniden açmıştı. İlişkisi birkaç hafta önce biten Somer Şef yeni sevgilisiyle görüntülendi.

Tilbe Uslu'dan ayrılan Somer Sivrioğlu yeni sevgilisi Talya Didem Belen'le görüntülendi. Sivrioğlu yeni sevgilisiyle yemekte tanıştığını söyledi.

