Timsah Celil Karakteriyle Tanınan Meli Bendeli Cinsiyet Geçişi Sonrası Maddi Zorluk Yaşadığını İtiraf Etti
Çukur dizisinde canlandırdığı Timsah Celil karakteriyle hafızalarımıza kazınan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz geçtiğimiz yıllarda cinsiyet geçiş ameliyatı olmuştu.
Esra Ezmeci'ye konuşan, şimdilerde Meli Bendeli olarak anılan isim sektörden silinmesinin ardından maddi zorluklar yaşadığını açıkladı.
