onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Timsah Celil Karakteriyle Tanınan Meli Bendeli Cinsiyet Geçişi Sonrası Maddi Zorluk Yaşadığını İtiraf Etti

Timsah Celil Karakteriyle Tanınan Meli Bendeli Cinsiyet Geçişi Sonrası Maddi Zorluk Yaşadığını İtiraf Etti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
13.11.2025 - 13:41

Çukur dizisinde canlandırdığı Timsah karakteriyle hafızalarımıza kazınan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, Psikolog Esra Ezmeci'nin YouTube kanalına konuk oldu. 

Cinsiyet geçiş ameliyatı olduktan sonra sektörden uzaklaşan Bendeli, katıldığı programda yaptığı açıklamalarla gündeme yerleşti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Çukur dizisinde canlandırdığı Timsah Celil karakteriyle hafızalarımıza kazınan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz geçtiğimiz yıllarda cinsiyet geçiş ameliyatı olmuştu.

Çukur dizisinde canlandırdığı Timsah Celil karakteriyle hafızalarımıza kazınan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz geçtiğimiz yıllarda cinsiyet geçiş ameliyatı olmuştu.

Sosyal medyadaki paylaşımları sonrası dikkatleri üzerine çekmeyi başaran ünlü oyuncu ismini de Meli Bendeli olarak değiştirmiş, gündeme de yaptığı açıklamalarla gelmeye başlamıştı.

Esra Ezmeci'ye konuşan, şimdilerde Meli Bendeli olarak anılan isim sektörden silinmesinin ardından maddi zorluklar yaşadığını açıkladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
16
12
2
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın