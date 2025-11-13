onedio
Derya Baykal'ın Kızı Derya Şensoy'un Sevgilisi Yağız Can Konyalı ile Uyumu Sınıfta Kaldı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
13.11.2025 - 11:23

Aşklarını dolu dizgin yaşamaya başlayan Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı, bu kez katıldıkları bir galadaki görüntüleriyle gündeme geldi. İlk günden beri sosyal medyada ilişkileriyle dikkat çeken çiftin uyumları kullanıcılardan geçer not alamadı.

Derya Baykal’ın kızı oyuncu Derya Şensoy, bir süredir kendisi gibi oyuncu Yağız Can Konyalı ile birliktelik yaşıyor.

İlişki ilk olarak 2025 Şubat ayında ortaya çıkmış, ikilinin Atina tatilinden paylaştığı fotoğraflarla aşklarını sosyal medyada ilan ettikleri söylentileri ortalıkta dolanmaya başlamıştı.

Derya Şensoy, daha önce iş insanı Celal Can Algül’le olan 4 yıllık ilişkisini sessiz sedasız bitirmişti; bu ayrılığın ardından adı Yağız Can Konyalı ile anılmaya başlayan Şensoy tatil pozlarıyla aşkı doğrulamıştı.

Aşklarını dolu dizgin yaşamaya başlayan Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı'nın geçtiğimiz akşam katıldıkları galadaki görüntüleri gündem oldu.

Şensoy ve Konyalı çifti sosyal medya kullanıcılarının diline düştü:

