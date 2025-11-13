Derya Baykal'ın Kızı Derya Şensoy'un Sevgilisi Yağız Can Konyalı ile Uyumu Sınıfta Kaldı!
Aşklarını dolu dizgin yaşamaya başlayan Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı, bu kez katıldıkları bir galadaki görüntüleriyle gündeme geldi. İlk günden beri sosyal medyada ilişkileriyle dikkat çeken çiftin uyumları kullanıcılardan geçer not alamadı.
Derya Baykal’ın kızı oyuncu Derya Şensoy, bir süredir kendisi gibi oyuncu Yağız Can Konyalı ile birliktelik yaşıyor.
Aşklarını dolu dizgin yaşamaya başlayan Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı'nın geçtiğimiz akşam katıldıkları galadaki görüntüleri gündem oldu.
Şensoy ve Konyalı çifti sosyal medya kullanıcılarının diline düştü:
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
