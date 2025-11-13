Modellik Geçmişiyle Tanınan, Bir Dönemin En Yakışıklı Oyuncularından Burak Hakkı'nın Son Hali Ortaya Çıktı!
Modellik kariyerinde kendini kanıtlamasının ardından oyunculuğuyla öne çıkan Burak Hakkı, uzun zamandır sakin bir yaşam sürdürdüğü Çanakkale’den İstanbul’a yaptığı kısa ziyarette Maslak’taki bir tiyatro oyununda görüntülendi. Yanında bir kız arkadaşıyla objektiflere takılan Hakkı’nın değişimini gören sosyal medya kullanıcıları kendisini tanımakta zorlandı.
Dudaktan Kalbe ve Kaybolan Yıllar gibi projelerle hafızalara kazınan yakışıklı oyuncu Burak Hakkı, yıllar içinde set temposunu geride bırakıp İstanbul’dan uzaklaşmayı tercih eden isimlerden biri oldu.
Oyunculuk kariyerine modellikle başlayan, 1994 senesinde Best Model of Turkey birincisi olan, ardından 1995’te Manhunt International yarışmasında dördüncü olup “en iyi fotomodel” seçilen Burak Hakkı bir dönem ekranlara yakışıklılığıyla damga vurmuştu.
@magazinduvarı'nın paylaşımına göre, modellik kariyeriyle çıkış yapan oyuncu Burak Hakkı bir tiyatro oyununda kız arkadaşıyla görüntülendi.
