Modellik Geçmişiyle Tanınan, Bir Dönemin En Yakışıklı Oyuncularından Burak Hakkı'nın Son Hali Ortaya Çıktı!

Modellik Geçmişiyle Tanınan, Bir Dönemin En Yakışıklı Oyuncularından Burak Hakkı'nın Son Hali Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
13.11.2025 - 09:28

Modellik kariyerinde kendini kanıtlamasının ardından oyunculuğuyla öne çıkan Burak Hakkı, uzun zamandır sakin bir yaşam sürdürdüğü Çanakkale’den İstanbul’a yaptığı kısa ziyarette Maslak’taki bir tiyatro oyununda görüntülendi. Yanında bir kız arkadaşıyla objektiflere takılan Hakkı’nın değişimini gören sosyal medya kullanıcıları kendisini tanımakta zorlandı.

Dudaktan Kalbe ve Kaybolan Yıllar gibi projelerle hafızalara kazınan yakışıklı oyuncu Burak Hakkı, yıllar içinde set temposunu geride bırakıp İstanbul’dan uzaklaşmayı tercih eden isimlerden biri oldu.

Bir dönem ekranlarda romantik başrolleri ve karizmatik duruşuyla gördüğümüz Hakkı, artık Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine bağlı Güneyli Köyü’nde yaşıyor. Burada ceviz ve zeytin ağaçlarının içinde, tam anlamıyla çiftlik düzeninde bir hayat kuran oyuncu; röportajlarında kendi yiyeceğini ürettiğini, daha sakin ve doğayla iç içe bir yaşam sürmeye odaklandığını anlatmıştı.

Oyunculuk kariyerine modellikle başlayan, 1994 senesinde Best Model of Turkey birincisi olan, ardından 1995’te Manhunt International yarışmasında dördüncü olup “en iyi fotomodel” seçilen Burak Hakkı bir dönem ekranlara yakışıklılığıyla damga vurmuştu.

Yaklaşık 10 yıl boyunca modellik ve mankenlik yapan Burak Hakkı, son dönemde kariyerini hem Türkiye’de hem yurt dışında sürdürüyor. 2024’te TOD platformu için çekilen “Sorgu” dizisinin kadrosunda yer alan, aynı yıl İspanyol yapımı “La pasión turca” dizisinde Emir karakteriyle uluslararası bir projede boy gösteren Hakkı'yı bir süredir ana akımda görmeyenler oyuncunun son haliyle şaşkınlığa uğradı.

@magazinduvarı'nın paylaşımına göre, modellik kariyeriyle çıkış yapan oyuncu Burak Hakkı bir tiyatro oyununda kız arkadaşıyla görüntülendi.

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
