Yıllar İçindeki Değişimi Olay Oldu: Eşref Rüya Kadrosuna Giren Ebru Destan'ın Son Hali Ortaya Çıktı!

Yıllar İçindeki Değişimi Olay Oldu: Eşref Rüya Kadrosuna Giren Ebru Destan'ın Son Hali Ortaya Çıktı!

12.11.2025 - 10:04

Bir dönem podyumda adını en çok duyduğumuz isimlerden olan Ebru Destan, uzun süren sessizliğinin ardından yeniden ekranlarda boy göstermeye başladı. Modellik yıllarında fiziğiyle dikkat çeken Destan, şimdilerde Kanal D'nin sevilen dizisi Eşref Rüya'da canlandırdığı Necla karakteriyle  öne çıkıyor. Destan'ın değişimi ise sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.

90’ların sonu 2000’lerin başında podyumların en tanınan isimlerinden biri olan Ebru Destan, yıllar içinde oyunculuk ve ekran projeleriyle de karşımıza çıkmıştı.

O dönem pek çok markanın defilesinde yürüyen, güçlü fiziğiyle tanınan, sonraki yıllarda oyunculuk ve televizyon projelerine geçerek ekranın bilinen yüzlerinden biri olan Ebru Destan'ın adını yeniden gündeme görmeye başladık.

Sekiz yıl aradan sonra yeni bir proje ile izleyiciyle buluşan Ebru Destan’ın Eşref Rüya'da canlandırdığı Necla karakteri ise 2. sezonda kadroya dahil olan Hıdır karakterinin her sırrını bilen tek kişi olarak öne çıkıyor.

Müge Dağıstanlı'nın paylaşımına göre, geçtiğimiz akşam bir etkinlikte görüntülenen Ebru Destan'ın yıllar içindeki değişimi dikkat çekti.

Magazin Editörü
