Yıllar İçindeki Değişimi Olay Oldu: Eşref Rüya Kadrosuna Giren Ebru Destan'ın Son Hali Ortaya Çıktı!
Bir dönem podyumda adını en çok duyduğumuz isimlerden olan Ebru Destan, uzun süren sessizliğinin ardından yeniden ekranlarda boy göstermeye başladı. Modellik yıllarında fiziğiyle dikkat çeken Destan, şimdilerde Kanal D'nin sevilen dizisi Eşref Rüya'da canlandırdığı Necla karakteriyle öne çıkıyor. Destan'ın değişimi ise sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.
90’ların sonu 2000’lerin başında podyumların en tanınan isimlerinden biri olan Ebru Destan, yıllar içinde oyunculuk ve ekran projeleriyle de karşımıza çıkmıştı.
Müge Dağıstanlı'nın paylaşımına göre, geçtiğimiz akşam bir etkinlikte görüntülenen Ebru Destan'ın yıllar içindeki değişimi dikkat çekti.
