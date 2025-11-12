Yıllar İçindeki Değişimi Olay Oldu: Eşref Rüya Kadrosuna Giren Ebru Destan'ın Son Hali Ortaya Çıktı!

O dönem pek çok markanın defilesinde yürüyen, güçlü fiziğiyle tanınan, sonraki yıllarda oyunculuk ve televizyon projelerine geçerek ekranın bilinen yüzlerinden biri olan Ebru Destan'ın adını yeniden gündeme görmeye başladık.

Sekiz yıl aradan sonra yeni bir proje ile izleyiciyle buluşan Ebru Destan’ın Eşref Rüya'da canlandırdığı Necla karakteri ise 2. sezonda kadroya dahil olan Hıdır karakterinin her sırrını bilen tek kişi olarak öne çıkıyor.