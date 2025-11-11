Hazar Ergüçlü'nün Eski Sevgilisi Yönetmen Onur Ünlü'den Şaşırtan İtiraf: "İnternetten Parayla Dua Sattım!"
Yönetmenliği kadar sıra dışı açıklamalarıyla da bilinen Onur Ünlü, yine tam kendisine yakışan bir itirafla gündeme geldi. Konuşmasında, bir dönem internetten “parayla dua” sattığını söyleyen Ünlü, gündeme yerleşti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Onur Ünlü, son yıllarda projeleri kadar özel hayatıyla da konuşulmuş, uzun süre oyuncu Hazar Ergüçlü ile yaşadığı ilişki gündemde kalmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gelin o anlara birlikte bakalım:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın