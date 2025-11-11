onedio
Hazar Ergüçlü'nün Eski Sevgilisi Yönetmen Onur Ünlü'den Şaşırtan İtiraf: "İnternetten Parayla Dua Sattım!"

Hazar Ergüçlü'nün Eski Sevgilisi Yönetmen Onur Ünlü'den Şaşırtan İtiraf: "İnternetten Parayla Dua Sattım!"

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
11.11.2025 - 15:10

Yönetmenliği kadar sıra dışı açıklamalarıyla da bilinen Onur Ünlü, yine tam kendisine yakışan bir itirafla gündeme geldi. Konuşmasında, bir dönem internetten “parayla dua” sattığını söyleyen Ünlü, gündeme yerleşti.

Onur Ünlü, son yıllarda projeleri kadar özel hayatıyla da konuşulmuş, uzun süre oyuncu Hazar Ergüçlü ile yaşadığı ilişki gündemde kalmıştı.

Onur Ünlü, son yıllarda projeleri kadar özel hayatıyla da konuşulmuş, uzun süre oyuncu Hazar Ergüçlü ile yaşadığı ilişki gündemde kalmıştı.

Katıldığı YouTube programında şaşırtan bir itirafta bulunan isim internetten dua sattığını açıkladı.

Bir dönem internetten parayla dua sattım. İş bulma duası, sevgili yapma duası falan… Sonra alanlara mail gidiyordu; ‘Duanız ilgili yere gönderilmiştir. Umarız kabul olur’ diye.”

Ünlü’nün anlattığına göre, insanların site üzerinden “iş bulma”, “aşk”, “barışma” gibi başlıklarda dua satın aldığını ardından otomatik olarak “duanız gönderildi” içerikli bir mail atıldığı ortaya çıktı.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
