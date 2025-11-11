Rönesans Tablosu Gibi: Aynı Mekanda Eğlenen Bülent Ersoy ve Bahar Candan'ın O Anları Gündem Oldu
Bahar Candan ve Bülent Ersoy’un aynı karede göründüğü o kısa video sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde Bahar Candan masada otururken garsonun getirdiği tabakları tek tek kırarken aynı anda arkadaki masada oturan Bülent Ersoy’a da yemek yedirilmesi dikkat çekti.
Gelin o anlara birlikte bakalım:
Bülent Ersoy’u ağır mücevherlerle, abartılı kostümlerle, “diva protokolü”yle görmeye birçoğumuz alışkınız.
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Her bir karesinde para nasıl israf edilir adlı çalışma var