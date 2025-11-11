onedio
Rönesans Tablosu Gibi: Aynı Mekanda Eğlenen Bülent Ersoy ve Bahar Candan'ın O Anları Gündem Oldu

Ecem Dalgıçoğlu
11.11.2025 - 14:33

Bahar Candan ve Bülent Ersoy’un aynı karede göründüğü o kısa video sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde Bahar Candan masada otururken garsonun getirdiği tabakları tek tek kırarken aynı anda arkadaki masada oturan Bülent Ersoy’a da yemek yedirilmesi dikkat çekti.

Gelin o anlara birlikte bakalım:

Bülent Ersoy’u ağır mücevherlerle, abartılı kostümlerle, “diva protokolü”yle görmeye birçoğumuz alışkınız.

Bülent Ersoy'un Bahar Candan'la videosu gündeme bomba gibi düştü. Bahar Candan'ın tabakları kırarken arkada Bülent Ersoy'a yemek yedirildiği anlar dikkat çekti.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
