Evliliklerini Sonlandırdığı Söylenen Pelin Akil ve Anıl Altan Hakkında Şok "Resmi Boşanma Yok" İddiası!
Ayrıldıkları ve evleri ayırdıkları konuşulan Pelin Akil ve Anıl Altan cephesinde yeni bir detay ortaya çıktı. Gel Konuşalım programında konuşan Mehmet Üstündağ, çiftin henüz resmî olarak boşanmadığını, hatta yurt dışından 200 bin euro değerinde bir ev aldıklarını söyledi. Üstündağ’ın aktardığına göre bu ev, oturum izni almak amacıyla satın alınmış ve “boşandılar” algısı oluşsa da resmi süreç henüz tamamlanmamış.
Pelin Akil ve Anıl Altan'ın 2016’da yaptıkları evliliklerini, 2019’da ikiz kızları Alin ile Lina’yı kucaklarına aldıktan sonra 27 Ağustos 2025’te resmen bitirdiği söylenmişti.
Gel Konuşalım programında Mehmet Üstündağ'ın yaptığı açıklamaya göre Pelin Akil ve Anıl Altan'ın 200 bin Euro değerinde bir ev aldığı iddia edildi.
