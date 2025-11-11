onedio
Evliliklerini Sonlandırdığı Söylenen Pelin Akil ve Anıl Altan Hakkında Şok "Resmi Boşanma Yok" İddiası!

Evliliklerini Sonlandırdığı Söylenen Pelin Akil ve Anıl Altan Hakkında Şok "Resmi Boşanma Yok" İddiası!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
11.11.2025 - 13:52

Ayrıldıkları ve evleri ayırdıkları konuşulan Pelin Akil ve Anıl Altan cephesinde yeni bir detay ortaya çıktı. Gel Konuşalım programında konuşan Mehmet Üstündağ, çiftin henüz resmî olarak boşanmadığını, hatta yurt dışından 200 bin euro değerinde bir ev aldıklarını söyledi. Üstündağ’ın aktardığına göre bu ev, oturum izni almak amacıyla satın alınmış ve “boşandılar” algısı oluşsa da resmi süreç henüz tamamlanmamış.

Pelin Akil ve Anıl Altan'ın 2016’da yaptıkları evliliklerini, 2019’da ikiz kızları Alin ile Lina’yı kucaklarına aldıktan sonra 27 Ağustos 2025’te resmen bitirdiği söylenmişti.

Pelin Akil ve Anıl Altan'ın 2016'da yaptıkları evliliklerini, 2019'da ikiz kızları Alin ile Lina'yı kucaklarına aldıktan sonra 27 Ağustos 2025'te resmen bitirdiği söylenmişti.

Ayrılık kararı aslında birkaç aydır konuşuluyordu; çift önce evlerini ayırdı, ardından Pelin Akil haziran ayında “Karı koca olarak yollarımızı ayırdık ama çocuklarımız için birlikte olacağız” diyerek süreci doğruladı. Boşanma işlemleri tamamlandıktan sonra yapılan açıklamalarda, ikizlerin velayetinin ortak şekilde yürütüleceği ve çocukların etkilenmemesi için zaman zaman birlikte görüntülenebileceklerini söylemişti.

Geçtiğimiz günlerde birlikte tatile çıkan ve aile pozlarını paylaşan ikilinin barıştığı iddiaları ortalıkta dönerken Pelin Akil açıklamada bulunmuştu.

Pelin Akil'in 'Bizi daha çok birlikte göreceksiniz. Biz çok barışık bir çiftiz, birbirimizi çok seviyoruz. Evlilik değil ama aramızda saygı ve sevgi her zaman baki' sözlerinin üzerine ortaya atılan iddia şaşırttı.

Gel Konuşalım programında Mehmet Üstündağ'ın yaptığı açıklamaya göre Pelin Akil ve Anıl Altan'ın 200 bin Euro değerinde bir ev aldığı iddia edildi.

