Evliliklerini Sonlandırdığı Söylenen Pelin Akil ve Anıl Altan Hakkında Şok "Resmi Boşanma Yok" İddiası!

Ayrılık kararı aslında birkaç aydır konuşuluyordu; çift önce evlerini ayırdı, ardından Pelin Akil haziran ayında “Karı koca olarak yollarımızı ayırdık ama çocuklarımız için birlikte olacağız” diyerek süreci doğruladı. Boşanma işlemleri tamamlandıktan sonra yapılan açıklamalarda, ikizlerin velayetinin ortak şekilde yürütüleceği ve çocukların etkilenmemesi için zaman zaman birlikte görüntülenebileceklerini söylemişti.

Geçtiğimiz günlerde birlikte tatile çıkan ve aile pozlarını paylaşan ikilinin barıştığı iddiaları ortalıkta dönerken Pelin Akil açıklamada bulunmuştu.

Pelin Akil'in 'Bizi daha çok birlikte göreceksiniz. Biz çok barışık bir çiftiz, birbirimizi çok seviyoruz. Evlilik değil ama aramızda saygı ve sevgi her zaman baki' sözlerinin üzerine ortaya atılan iddia şaşırttı.