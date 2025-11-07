Pelin Akil'den Birlikte Yurt Dışı Tatili Yaptığı Ex Eşi Anıl Altan'la "Barıştı" İddialarına Çarpıcı Yanıt!

Çift, 2019 yılında da Lina ve Alin adında ikiz kızlarını kucaklarına alarak o günden bu güne mutlu bir aile tablosu oluşturmuştu. Ancak geçtiğimiz temmuz ayında dokuz yıllık evliliklerini ani bir kararla sonlandıran çiftin yollarını ayırması magazin gündeminde büyük yankı uyandırmıştı.

Boşanmanın ardından sık sık çocukları için bir araya gelen ikili, son olarak birlikte çıktıkları yurt dışı tatiliyle yeniden gündeme geldi. Anıl Altan’ın sosyal medya hesabından paylaştığı aile pozları, “barıştılar mı?” iddialarını alevlendirdi.