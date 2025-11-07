onedio
Pelin Akil'den Birlikte Yurt Dışı Tatili Yaptığı Ex Eşi Anıl Altan'la "Barıştı" İddialarına Çarpıcı Yanıt!

07.11.2025 - 15:18

Geçtiğimiz temmuz ayında dokuz yıllık evliliklerini noktalayan Pelin Akil ile Anıl Altan’ın tatil pozları sosyal medyada olay oldu. Eski eşlerin yurt dışı tatilinde çocuklarıyla birlikte verdiği pozlar “barıştılar mı?” sorusunu akıllara getirdi. Pelin Akil’den geçtiğimiz saatlerde bu iddialara yanıt geldi. Güzel oyuncu, “Bizi daha çok birlikte göreceksiniz” dedi.

İşte detaylar…

Kaynak: 2. Sayfa

Ünlü oyuncular Pelin Akil ve Anıl Altan, 2016 yılında dünyaevine girmişti.

Çift, 2019 yılında da Lina ve Alin adında ikiz kızlarını kucaklarına alarak o günden bu güne mutlu bir aile tablosu oluşturmuştu. Ancak geçtiğimiz temmuz ayında dokuz yıllık evliliklerini ani bir kararla sonlandıran çiftin yollarını ayırması magazin gündeminde büyük yankı uyandırmıştı.

Boşanmanın ardından sık sık çocukları için bir araya gelen ikili, son olarak birlikte çıktıkları yurt dışı tatiliyle yeniden gündeme geldi. Anıl Altan’ın sosyal medya hesabından paylaştığı aile pozları, “barıştılar mı?” iddialarını alevlendirdi.

İddialara yanıt Pelin Akil'den geldi.

