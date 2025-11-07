Cesur Pozlar Vermeyi Seven Kendal Jenner'in Plajdaki Üstsüz Pozu Sosyal Medyada Gündem Oldu!
Cesur pozlarıyla tanınan dünyaca ünlü model Kendall Jenner bugün 30 yaşına girdi. Doğum günü için sosyal medya hesabından art arda paylaşımlar yapan Jenner, yine tarzıyla gündem oldu. Özellikle sahilde verdiği üstsüz poz sosyal medyada olay yarattı.
İşte detaylar…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Jenner ailesi modanın yanı sıra özel hayatları ve kombinleriyle de sık sık magazin dünyasının merkezinde yer alıyor bildiğiniz gibi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda Paris Moda Haftası’nda baştan aşağı transparan tül bir elbise giymesiyle gecenin en çok konuşulan ismi olmuştu.
Bugün doğum gününü kutlayan Jenner, sosyal medya paylaşımlarıyla sosyal medyayı adeta yıktı geçti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın