Cesur Pozlar Vermeyi Seven Kendal Jenner'in Plajdaki Üstsüz Pozu Sosyal Medyada Gündem Oldu!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
07.11.2025 - 14:33

Cesur pozlarıyla tanınan dünyaca ünlü model Kendall Jenner bugün 30 yaşına girdi. Doğum günü için sosyal medya hesabından art arda paylaşımlar yapan Jenner, yine tarzıyla gündem oldu. Özellikle sahilde verdiği üstsüz poz sosyal medyada olay yarattı.

İşte detaylar…

Jenner ailesi modanın yanı sıra özel hayatları ve kombinleriyle de sık sık magazin dünyasının merkezinde yer alıyor bildiğiniz gibi.

Ailenin en dikkat çeken üyelerinden biri olan Kendall Jenner, hem podyumda hem sosyal medyada cesur tarzıyla adından söz ettiren bir isim. Bugün 30 yaşına giren ünlü model, doğum gününü kutlamak için Instagram hesabından peş peşe fotoğraflar paylaştı.

Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda Paris Moda Haftası’nda baştan aşağı transparan tül bir elbise giymesiyle gecenin en çok konuşulan ismi olmuştu.

Altına siyah iç çamaşırı ve zarif stilettolar tercih eden Jenner, sıkı topuzuyla görünümünü tamamlamış, sade ama iddialı tarzıyla tüm bakışları üzerinde toplamıştı.

X'te çok konuşulan o kombinine bu içeriğimizde yer vermiştik:

Bugün doğum gününü kutlayan Jenner, sosyal medya paylaşımlarıyla sosyal medyayı adeta yıktı geçti.

Hem tatil yapıp hem doğum gününü kutlayan güzel model, cesur pozlarını peş peşe sıraladı. Ancak özellikle sahilde verdiği üstsüz pozu olay oldu.

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
