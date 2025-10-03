Kendall Jenner, Baştan Aşağı Transparan Elbisesiyle Defileyi Salladı!
Kendall Jenner yine podyumda olay yarattı! Paris’te düzenlenen Schiaparelli defilesinde baştan aşağı siyah transparan elbisesiyle yürüyen Jenner, tüm bakışları üzerinde topladı. Tarzı, zarafeti ve özgüveniyle geceye damga vuran ünlü model, defilenin en çok konuşulan ismi oldu. Ünlü mankenin bu cesur kombini sosyal medyada gündem oldu.
Paris Moda Haftası’nın en ses getiren anlarından biri, şüphesiz Kendall Jenner’ın Schiaparelli podyumundaki yürüyüşüydü.
Elbisenin ince tül kumaşı ve askılardaki tüy detayları olay yarattı.
Kendall'ıın bu kombini, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
