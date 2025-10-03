onedio
Kendall Jenner, Baştan Aşağı Transparan Elbisesiyle Defileyi Salladı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
03.10.2025 - 16:38

Kendall Jenner yine podyumda olay yarattı! Paris’te düzenlenen Schiaparelli defilesinde baştan aşağı siyah transparan elbisesiyle yürüyen Jenner, tüm bakışları üzerinde topladı. Tarzı, zarafeti ve özgüveniyle geceye damga vuran ünlü model, defilenin en çok konuşulan ismi oldu. Ünlü mankenin bu cesur kombini sosyal medyada gündem oldu.

Buyrun detaylara...

Paris Moda Haftası’nın en ses getiren anlarından biri, şüphesiz Kendall Jenner’ın Schiaparelli podyumundaki yürüyüşüydü.

Baştan aşağı transparan siyah elbisesiyle tüm gözleri üzerine çeken Jenner, cesur stiliyle gecenin en çok konuşulan ismi oldu.

Elbisenin ince tül kumaşı ve askılardaki tüy detayları olay yarattı.

Altına siyah iç çamaşırları giyen Jenner, siyah stilettolar ve sıkı topuzuyla görünümünü tamamladı. Bu haliyle oldukça iddialı bir imaj çizen model, podyumda yürürken adeta salondaki tüm gözleri üzerine topladı.

Kendall'ıın bu kombini, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Siz ne düşünüyorsunuz?

