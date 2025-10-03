2. Megan Fox Faciası: Botoksları Oturmadan Programa Çıkan Taylor Swift Alay Konusu Oldu!
Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift, son dönemde kariyerindeki başarılarıyla olduğu kadar özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Ancak bu kez konu ne yeni albümü ne de aşk hayatı oldu. Ünlü yıldız, botoks yaptırdıktan kısa bir süre sonra bir televizyon programına katılınca sosyal medyanın diline düştü. Yüzündeki şişlikler hayranlarının gözünden kaçmadı.
İşte detaylar…
Müzik kariyerinde kırılmadık rekor bırakmayan, ödül törenlerinde sahne performanslarıyla adından söz ettiren Taylor Swift, son yıllarda sadece şarkılarıyla değil, özel hayatındaki gelişmelerle de gündemden düşmeyen isimlerden biri.
İddialara göre ünlü şarkıcı kısa süre önce botoks yaptırdı.
"2. Megan Fox faciası" yorumları yağdı.
Eski halini mumla aradığımız güzel oyuncunun ardından bu kez Taylor Swift benzer değişimler geçiriyor.
