2. Megan Fox Faciası: Botoksları Oturmadan Programa Çıkan Taylor Swift Alay Konusu Oldu!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
03.10.2025 - 12:45

Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift, son dönemde kariyerindeki başarılarıyla olduğu kadar özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Ancak bu kez konu ne yeni albümü ne de aşk hayatı oldu. Ünlü yıldız, botoks yaptırdıktan kısa bir süre sonra bir televizyon programına katılınca sosyal medyanın diline düştü. Yüzündeki şişlikler hayranlarının gözünden kaçmadı. 

İşte detaylar…

Müzik kariyerinde kırılmadık rekor bırakmayan, ödül törenlerinde sahne performanslarıyla adından söz ettiren Taylor Swift, son yıllarda sadece şarkılarıyla değil, özel hayatındaki gelişmelerle de gündemden düşmeyen isimlerden biri.

Dünyanın en çok konuşulan sanatçılarından olan Swift, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında farklı bir nedenle dikkat çekti.

İddialara göre ünlü şarkıcı kısa süre önce botoks yaptırdı.

Normal şartlarda botoks işleminin yüzde oturması için belli bir süre gerekirken Swift, bu iyileşme sürecini beklemeden kameraların karşısına geçti. 

Programda mimiklerini yapmakta zorlanan ve yüzündeki belirgin şişliklerle dikkat çeken Swift, sosyal medyanın diline düştü.

"2. Megan Fox faciası" yorumları yağdı.

Hatırlarsanız 'Transformers', 'Jennifer's Body' gibi birbirinden ünlü yapımlarda rol alarak adını duyuran Megan Fox da son yıllarda estetik ve botokslu halleriyle sık sık eleştiriliyor. Güzellik standartlarına kendini kaptırarak gözardı edilemeyecek türden bir değişim geçiren ünlü oyuncu artık neredeyse tanınamayacak halde.

Eski halini mumla aradığımız güzel oyuncunun ardından bu kez Taylor Swift benzer değişimler geçiriyor.

İşte gelen tepkilerden bazıları...

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
