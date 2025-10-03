Açıklama Geldi: Bahar Candan, Tepki Çeken Atatürk Paylaşımının Ardından Kendini Bakın Nasıl Savundu!
Ablası Nihal Candan’ın acı kaybının ardından dikkat çeken paylaşımlar yapmaya devam eden Bahar Candan, son olarak bir önceki gün Atatürk’ün sözünü kendine uyarladığı bir video ile gündeme gelmişti. Yaptığı paylaşım sosyal medyada büyük tepki çekmiş, kullanıcılar tarafından “saygısızlık” yorumları yapılmıştı. Tepkilerin büyümesi üzerine Bahar Candan’dan açıklama geldi. “Ben kimseye hakaret etmedim, sadece ölümün bir gerçek olduğunu hatırlatmak istedim” diyen fenomen, amacının yanlış anlaşıldığını belirtti.
Moda programı İşte Benim Stilim ile tanınan Bahar ve Nihal Candan kardeşler, yıllar içinde magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden oldular.
Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiren Nihal Candan ise anoreksiya hastalığına yakalanarak 23 kiloya kadar düşmüş ve kısa süre önce hayatını kaybetmişti.
Tüm bu olayların ardından Bahar Candan geçtiğimiz gün Instagram hesabından yaptığı yeni bir paylaşımla yeniden gündeme geldi.
“Saygısızlık” yorumlarıyla gündeme gelen Candan, gelen eleştirilerin ardından açıklama yaparak yanlış anlaşıldığını savundu.
