Açıklama Geldi: Bahar Candan, Tepki Çeken Atatürk Paylaşımının Ardından Kendini Bakın Nasıl Savundu!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
03.10.2025 - 11:52

Ablası Nihal Candan’ın acı kaybının ardından dikkat çeken paylaşımlar yapmaya devam eden Bahar Candan, son olarak bir önceki gün Atatürk’ün sözünü kendine uyarladığı bir video ile gündeme gelmişti. Yaptığı paylaşım sosyal medyada büyük tepki çekmiş, kullanıcılar tarafından “saygısızlık” yorumları yapılmıştı. Tepkilerin büyümesi üzerine Bahar Candan’dan açıklama geldi. “Ben kimseye hakaret etmedim, sadece ölümün bir gerçek olduğunu hatırlatmak istedim” diyen fenomen, amacının yanlış anlaşıldığını belirtti. 

İşte detaylar…

Moda programı İşte Benim Stilim ile tanınan Bahar ve Nihal Candan kardeşler, yıllar içinde magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden oldular.

Yarışmadaki renkli tavırları ve sosyal medyadaki çıkışlarıyla dikkat çeken kardeşler, o dönem televizyon ekranlarının en popüler fenomenleri arasına girmişti. Ancak 2023 yılında dolandırıcılık çetesine üye oldukları iddiasıyla tutuklanmaları, hayatlarını bambaşka bir noktaya taşıdı. Bir süre cezaevinde kalan Candan kardeşler, daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiren Nihal Candan ise anoreksiya hastalığına yakalanarak 23 kiloya kadar düşmüş ve kısa süre önce hayatını kaybetmişti.

Bu acı kayıp sevenlerini derinden sarsarken, kardeşi Bahar Candan da sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam etti. Özellikle ablasının cenazesinden bir gün sonra, Dilan Polat’ın evinde helva kavurduğu görüntüleri paylaşması büyük tepkilere yol açmıştı.

Tüm bu olayların ardından Bahar Candan geçtiğimiz gün Instagram hesabından yaptığı yeni bir paylaşımla yeniden gündeme geldi.

Mustafa Kemal Atatürk’ün “Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır” sözünü kendi hayatına uyarlayan Candan, paylaşımına şu notu düştü:

“Kaportayı da çizdirdik. Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Ama Bahar Candan ilelebet payidar kalacaktır.” Kısa sürede sosyal medyada yayılan bu paylaşım, kullanıcıların sert tepkisine neden oldu.

“Saygısızlık” yorumlarıyla gündeme gelen Candan, gelen eleştirilerin ardından açıklama yaparak yanlış anlaşıldığını savundu.

“Ben kimseye hakaret etmedim, özellikle Atatürk’e hakaret etmek asla yapmayacağım bir şey. Ölümün bir gerçek olduğunu ve geriye sadece güzel hatıraların kalacağını anlatmak istedim” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Instagram hesabından bir Atatürk fotoğrafı paylaşarak gönderisinin altına 'Atam❤️' notunu düştü.

