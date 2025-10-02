Atatürk’ün Yerine Kendisini Koydu! Bahar Candan’ın Instagram Paylaşımı Büyük Tepki Çekti

Bahar Candan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Mustafa Kemal Atatürk’ün ünlü bir sözünü sözünü mizahi bir dille değiştirerek kullandı. Orijinalinde “Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır” şeklinde olan sözü, bacağındaki bandajı ve göz altındaki morlukları gösterdiği bir fotoğrafına şu şekilde uyarladı: “Kaportayı da çizdirdik. Benim naciz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Ama Bahar Candan ilelebet payidar kalacaktır.”