Atatürk’ün Yerine Kendisini Koydu! Bahar Candan’ın Instagram Paylaşımı Büyük Tepki Çekti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.10.2025 - 22:28

Geçtiğimiz aylarda ablası Nihal Candan’ı kaybeden sosyal medya fenomeni Bahar Candan’ın Instagram hesabından paylaştığı video tepkilere neden oldu. Mustafa Kemal Atatürk’ün “Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır” sözünü “Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır ama  Bahar Candan ilelebet payidar kalacaktır” olarak değiştiren Bahar Candan’a sosyal medyada büyük tepki gösterildi.

Paylaşımları ve hayatıyla sık sık gündeme gelen sosyal medya fenomeni Bahar Candan, Atatürk paylaşımıyla büyük tepki çekti.

Bahar Candan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Mustafa Kemal Atatürk’ün ünlü bir sözünü sözünü mizahi bir dille değiştirerek kullandı. Orijinalinde “Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır” şeklinde olan sözü, bacağındaki bandajı ve göz altındaki morlukları gösterdiği bir fotoğrafına şu şekilde uyarladı: “Kaportayı da çizdirdik. Benim naciz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Ama Bahar Candan ilelebet payidar kalacaktır.”

İşte Bahar Candan'ın tepkilere neden olan o videosu:

Bahar Candan’ın bu paylaşımına sosyal medyada tepkiler de gecikmedi:

Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
