Atatürk’ün Yerine Kendisini Koydu! Bahar Candan’ın Instagram Paylaşımı Büyük Tepki Çekti
Geçtiğimiz aylarda ablası Nihal Candan’ı kaybeden sosyal medya fenomeni Bahar Candan’ın Instagram hesabından paylaştığı video tepkilere neden oldu. Mustafa Kemal Atatürk’ün “Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır” sözünü “Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır ama Bahar Candan ilelebet payidar kalacaktır” olarak değiştiren Bahar Candan’a sosyal medyada büyük tepki gösterildi.
Paylaşımları ve hayatıyla sık sık gündeme gelen sosyal medya fenomeni Bahar Candan, Atatürk paylaşımıyla büyük tepki çekti.
İşte Bahar Candan'ın tepkilere neden olan o videosu:
Bahar Candan’ın bu paylaşımına sosyal medyada tepkiler de gecikmedi:
