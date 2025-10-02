Erken Yaşta Evlilik Kararı Alan İpek Filiz Yazıcı Boşanmanın Ardından Gelen Eleştirilerle Sessizliğini Bozdu
Ufuk Beydemir'le aldığı boşanma kararının ardından özellikle sosyal medyada “erken yaşta evlendiler, bu yüzden olmadı” yorumlarıyla karşılaşan İpek Filiz Yazıcı, sessizliğini bozdu.
Boşanmanın bir başarısızlık değil, deneyim ve hayat dersi olduğuna dikkat çeken bir kullanıcının o yorumunu beğenen İpek Filiz Yazıcı erken yaşta yaptığı evlilik sonrası gelen boşanma eleştirilerine yanıt verdi.
İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir, 2022 yılında Roma'da nikah masasına oturmuş ve İstanbul'daki Fuat Paşa Yalısı'ndaki düğünleriyle çok konuşulmuştu.
Boşanma haberlerini yalanlamayan İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir iddiaları bir yandan doğrularken güzel oyuncu sessizliğini bozdu.
