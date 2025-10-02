onedio
Erken Yaşta Evlilik Kararı Alan İpek Filiz Yazıcı Boşanmanın Ardından Gelen Eleştirilerle Sessizliğini Bozdu

Erken Yaşta Evlilik Kararı Alan İpek Filiz Yazıcı Boşanmanın Ardından Gelen Eleştirilerle Sessizliğini Bozdu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
02.10.2025 - 20:41

Ufuk Beydemir'le aldığı boşanma kararının ardından özellikle sosyal medyada “erken yaşta evlendiler, bu yüzden olmadı” yorumlarıyla karşılaşan İpek Filiz Yazıcı, sessizliğini bozdu.

Boşanmanın bir başarısızlık değil, deneyim ve hayat dersi olduğuna dikkat çeken bir kullanıcının o yorumunu beğenen İpek Filiz Yazıcı erken yaşta yaptığı evlilik sonrası gelen boşanma eleştirilerine yanıt verdi.

İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir, 2022 yılında Roma'da nikah masasına oturmuş ve İstanbul'daki Fuat Paşa Yalısı'ndaki düğünleriyle çok konuşulmuştu.

İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir, 2022 yılında Roma'da nikah masasına oturmuş ve İstanbul'daki Fuat Paşa Yalısı'ndaki düğünleriyle çok konuşulmuştu.

Evlilikleri boyunca sosyal medyada paylaştıkları romantik karelerle büyük beğeni toplayan İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir'in birlikteliği gıptayla bakılanlardan biriydi.

Ufuk Beydemir'in eşi İpek Filiz Yazıcı'ya aşkını haykırdığı şarkılar da romantik sözleriyle çok sevilmişti.

Ancak aralarında 9 yaş bulunan çiftin, iki yıllık evlilikleri beklenmedik şekilde son buldu.

21 yaşında, kariyerinde parladığı ilk yıllarda evlendiği için o dönem de tepki çeken İpek Filiz Yazıcı'nın boşanma kararı X'i karıştırmıştı!

X kullanıcılarının tepkilerinden bahsetmiştik:

Boşanma haberlerini yalanlamayan İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir iddiaları bir yandan doğrularken güzel oyuncu sessizliğini bozdu.

Boşanma haberlerini yalanlamayan İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir iddiaları bir yandan doğrularken güzel oyuncu sessizliğini bozdu.

@gossippata'nın yaptığı paylaşıma göre, bir kullanıcının sosyal medya hesabında gönderisinin altına yaptığı destek yorumunu beğenen İpek Filiz Yazıcı o kullanıcının sözleriyle eleştirilere yanıt verdi.

21 yaşında dünyaevine giren, şimdi de evliliğinin ikinci yılında aldığı boşanma kararıyla eleştirilen İpek Filiz Yazıcı'ya 'yaşanması gerekiyordu, yaşandı.' şeklinde destek veren o kullanıcının ifadelerini şöyle bırakalım:

'Yok erken yaşta evlenmişmiş yok bunun böyle olacağı belliymişmiş. Sosyal medya zorbalığını ne zaman bırakacaksınız? Sizin için doğru evlilik yaşı ne söyleyin o zaman evlenelim?! Herkes ilişki koçu kesilmiş. Kısmetin hangi yaşta seni bulacağını kaderinin nasıl bir yol çizeceğini bilemezsiniz. Yaşanması gerekiyordu yaşandı. Erken yaşta evlilikle konunun hiçbir alakası yok. Evren bu şekilde yol çizdi İpek'e. Asla üzülecek bir şey yok hayatım. Tam bir güzellik kraliçesisin. Yeniden doğacak yeniden sevecek, sevileceksin. Tecrübeydi ders çıkarıldı bitti. Aynen parlamaya devam. Hayat daha yükseğe sıçratmadan önce en dibe çeker. Sen parla biz seni izleyeceğiz prensesim'

