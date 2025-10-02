Erken Yaşta Evlilik Kararı Alan İpek Filiz Yazıcı Boşanmanın Ardından Gelen Eleştirilerle Sessizliğini Bozdu

@gossippata'nın yaptığı paylaşıma göre, bir kullanıcının sosyal medya hesabında gönderisinin altına yaptığı destek yorumunu beğenen İpek Filiz Yazıcı o kullanıcının sözleriyle eleştirilere yanıt verdi.

21 yaşında dünyaevine giren, şimdi de evliliğinin ikinci yılında aldığı boşanma kararıyla eleştirilen İpek Filiz Yazıcı'ya 'yaşanması gerekiyordu, yaşandı.' şeklinde destek veren o kullanıcının ifadelerini şöyle bırakalım:

'Yok erken yaşta evlenmişmiş yok bunun böyle olacağı belliymişmiş. Sosyal medya zorbalığını ne zaman bırakacaksınız? Sizin için doğru evlilik yaşı ne söyleyin o zaman evlenelim?! Herkes ilişki koçu kesilmiş. Kısmetin hangi yaşta seni bulacağını kaderinin nasıl bir yol çizeceğini bilemezsiniz. Yaşanması gerekiyordu yaşandı. Erken yaşta evlilikle konunun hiçbir alakası yok. Evren bu şekilde yol çizdi İpek'e. Asla üzülecek bir şey yok hayatım. Tam bir güzellik kraliçesisin. Yeniden doğacak yeniden sevecek, sevileceksin. Tecrübeydi ders çıkarıldı bitti. Aynen parlamaya devam. Hayat daha yükseğe sıçratmadan önce en dibe çeker. Sen parla biz seni izleyeceğiz prensesim'