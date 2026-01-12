onedio
Ne Güveniyorlar Ne de Adım Atıyorlar: İlişkiden Korkan Burçlar

Ne Güveniyorlar Ne de Adım Atıyorlar: İlişkiden Korkan Burçlar

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
12.01.2026 - 22:24

Bazı burçlar için ilişki, romantik bir başlangıçtan çok ciddi bir sınav gibidir. Güven duygusu tam olarak oluşmadan adım atmak istemez, duygusal bağın beraberinde getirdiği sorumluluklara karşı temkinli davranırlar. Bağlanma fikri; özgürlüğün kısıtlanması, hayal kırıklığı yaşama ihtimali ya da kontrolü kaybetme korkusuyla birleştiğinde, bu burçlar ilişkilerde mesafeyi tercih edebilir. İşte ilişkiden en çok korkan burçlar...

Kova Burcu

Kova Burcu

Kova burcu bireyleri özgürlüklerine düşkündür. İlişkilerde duygusal bağı, kişisel alanın daralması olarak algılayabilirler. Bağlanmaktan çok zihinsel uyuma önem verirler; bu da duygusal beklentilerin arttığı ilişkilerde geri adım atmalarına yol açabilir.

Yay Burcu

Yay Burcu

Yay burcu macera ve keşif arzusuyla hareket eder. Uzun vadeli ilişkiler, rutin ve sorumluluk çağrışımı yaptığında kaygı yaratabilir. Duygusal bağ kurmakta isteksiz değillerdir; ancak bağımsızlıklarının sınırlandığını hissettiklerinde ilişkiden uzaklaşabilirler.

Akrep Burcu

Akrep Burcu

Derin duygulara sahip olmalarına rağmen Akrep burçları güven konusunda temkinlidir. Kontrol kaybı ve incinme ihtimali, onları ilişkilerde mesafeli kılabilir. Gerçek anlamda bağlanmaları zaman alır; çünkü güven, Akrep için vazgeçilmez bir ön koşuldur.

Başak Burcu

Başak Burcu

Başak burcu, detaycı ve sorgulayıcı yapısıyla ilişkileri fazlasıyla analiz edebilir. Mükemmeliyetçilik, beklentilerin yükselmesine ve hayal kırıklığı korkusuna yol açar. Bu nedenle duygusal risk almaktansa geri planda kalmayı tercih edebilirler.

Oğlak Burcu

Oğlak Burcu

Oğlak burcu için kontrol ve istikrar önceliklidir. İlişkilerde duygusal açılmanın kariyer hedeflerini ya da kişisel planları sekteye uğratabileceğini düşünebilirler. Bu yaklaşım, bağlanma konusunda mesafeli bir duruş sergilemelerine neden olur.

İkizler Burcu

İkizler burcu değişken ruh hali ve hızlı düşünce yapısıyla tek bir duyguya uzun süre odaklanmakta zorlanabilir. İlişkide derinleşme beklentisi arttığında, özgürlüğünü kaybedeceği endişesiyle kaçış eğilimi gösterebilir.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
