Ne Güveniyorlar Ne de Adım Atıyorlar: İlişkiden Korkan Burçlar
Bazı burçlar için ilişki, romantik bir başlangıçtan çok ciddi bir sınav gibidir. Güven duygusu tam olarak oluşmadan adım atmak istemez, duygusal bağın beraberinde getirdiği sorumluluklara karşı temkinli davranırlar. Bağlanma fikri; özgürlüğün kısıtlanması, hayal kırıklığı yaşama ihtimali ya da kontrolü kaybetme korkusuyla birleştiğinde, bu burçlar ilişkilerde mesafeyi tercih edebilir. İşte ilişkiden en çok korkan burçlar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kova Burcu
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yay Burcu
Akrep Burcu
Başak Burcu
Oğlak Burcu
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İkizler Burcu
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Yay burcu macera ve keşif arzusuyla hareket eder. Uzun vadeli ilişkiler, rutin ve sorumluluk çağrışımı yaptığında kaygı yaratabilir. Duygusal bağ kurmakta is... Devamını Gör