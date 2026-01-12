onedio
Günlük Hayatta Fark Etmeden Yapıyoruz: Uzmanlara Göre Erken Yaşlanmayı Hızlandıran Alışkanlık Açıklandı

Günlük Hayatta Fark Etmeden Yapıyoruz: Uzmanlara Göre Erken Yaşlanmayı Hızlandıran Alışkanlık Açıklandı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
12.01.2026 - 21:45

Günlük hayatın akışı içinde çoğu zaman sorgulanmadan sürdürülen bazı davranışlar uzmanlara göre vücudu fark edilmeden etkileyebiliyor. İlk bakışta zararsız gibi görünen bu alışkanlık, zamanla hem fiziksel dengeyi hem de genel iyilik halini değiştirebilecek sonuçlar doğurabiliyor. Son dönemde yapılan değerlendirmeler erken yaşlanma sürecinin düşündüğümüzden çok daha gündelik bir noktadan başlayabileceğine işaret ediyor.

İşte detaylar...

Modern yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelen dijital cihazlar, uzmanlara göre erken yaşlanma sürecini hızlandıran önemli faktörlerden biri.

Uzun süre hareketsiz kalmayı beraberinde getiren ekran kullanımı; metabolizma, kalp-damar sistemi ve genel vücut sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratabiliyor.

Uzman görüşlerine yer veren sağlık kaynaklarına göre, günün büyük bölümünü bilgisayar veya mobil cihaz karşısında geçirmek, vücutta yağ oranının artmasına, kas kütlesinin azalmasına ve hücrelerin enerji üretiminden sorumlu mitokondrilerin işlevlerinin zayıflamasına yol açabiliyor. Bu durum zamanla kronik hastalık riskini artırırken, biyolojik yaşlanma sürecini de hızlandırıyor.

Araştırmalar, özellikle masa başında geçen uzun çalışma saatlerinin metabolik dengeyi bozduğunu ortaya koyuyor.

Fiziksel hareketin azalması; insülin direnci, dolaşım problemleri ve kas kaybı gibi sorunlara zemin hazırlıyor. Uzmanlar, iş saatleri dışında da hareketsiz kalmaktan kaçınılması gerektiğine dikkat çekiyor.

Sosyal Etkileşim Azalıyor

Dijital cihazların yoğun kullanımı yalnızca fiziksel değil, sosyal etkiler de yaratıyor. Yüz yüze iletişimin azalması, zamanla yalnızlık hissini artırabiliyor. Sosyal bağların zayıflaması ise bilişsel gerilemeyi hızlandıran ve iltihaplanma seviyelerini artıran faktörler arasında gösteriliyor.

Mavi Işık ve Cilt Yaşlanması

Bilimsel yayınlarda yer alan bilgilere göre ekranlardan yayılan mavi ışık, cilt sağlığı üzerinde de olumsuz etkilere sahip. Uzun süreli maruziyet; lekelenme, ince çizgiler ve kırışıklıklar gibi erken yaşlanma belirtilerini tetikleyebiliyor. Ayrıca mavi ışığın, ciltte serbest radikal üretimini artırarak hücresel hasara yol açabileceği belirtiliyor.

Uyku Kalitesi Düşüyor

Ekranlardan yayılan mavi ışık, uyku düzenini doğrudan etkileyen melatonin hormonunun salgılanmasını baskılıyor. Yetersiz ve kalitesiz uyku ise hem zihinsel performansı düşürüyor hem de beyin yaşlanmasını hızlandıran iltihaplanma süreçlerini tetikleyebiliyor.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
