Günlük Hayatta Fark Etmeden Yapıyoruz: Uzmanlara Göre Erken Yaşlanmayı Hızlandıran Alışkanlık Açıklandı

Fiziksel hareketin azalması; insülin direnci, dolaşım problemleri ve kas kaybı gibi sorunlara zemin hazırlıyor. Uzmanlar, iş saatleri dışında da hareketsiz kalmaktan kaçınılması gerektiğine dikkat çekiyor.

Sosyal Etkileşim Azalıyor

Dijital cihazların yoğun kullanımı yalnızca fiziksel değil, sosyal etkiler de yaratıyor. Yüz yüze iletişimin azalması, zamanla yalnızlık hissini artırabiliyor. Sosyal bağların zayıflaması ise bilişsel gerilemeyi hızlandıran ve iltihaplanma seviyelerini artıran faktörler arasında gösteriliyor.

Mavi Işık ve Cilt Yaşlanması

Bilimsel yayınlarda yer alan bilgilere göre ekranlardan yayılan mavi ışık, cilt sağlığı üzerinde de olumsuz etkilere sahip. Uzun süreli maruziyet; lekelenme, ince çizgiler ve kırışıklıklar gibi erken yaşlanma belirtilerini tetikleyebiliyor. Ayrıca mavi ışığın, ciltte serbest radikal üretimini artırarak hücresel hasara yol açabileceği belirtiliyor.

Uyku Kalitesi Düşüyor

Ekranlardan yayılan mavi ışık, uyku düzenini doğrudan etkileyen melatonin hormonunun salgılanmasını baskılıyor. Yetersiz ve kalitesiz uyku ise hem zihinsel performansı düşürüyor hem de beyin yaşlanmasını hızlandıran iltihaplanma süreçlerini tetikleyebiliyor.