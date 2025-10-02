Aralarındaki Yaş Farkı Olay Olmuştu: Ufuk Beydemir ve İpek Filiz Yazıcı'nın Ani Boşanma Kararı X'i Karıştırdı!
Bu yıl magazin dünyasında ayrılık ve boşanma haberleri sık sık manşetlere yerleşiyor bildiğimiz gibi. En sarsıcı gelişmelerden biri de uzun süre aşklarıyla konuşulan İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir çiftinden geldi. 2022’de Roma’da evlenen ikili, şimdi “anlaşmalı boşanma” sinyaliyle gündemde.
Sevenlerine ufak çaplı bir şok yaşatan ikili X'te de ani boşanma karalarıyla fırtınalar estirdi! Gelin kullanıcılar ne demiş birlikte bakalım!
Aşk 101 ile geniş kitlelere ulaşan ve güzelliğiyle adından bahsettiren İpek Filiz Yazıcı'nın Ufuk Beydemir'le evliliği büyük ses getirmişti.
Sosyal medyada paylaştıkları romantik karelerle hayranlarının gözdesi haline gelen çift, magazin basınında sık sık yer buluyordu.
Boşanma haberi X'te ise ayrı olay oldu. Bu aşka inanlar ikilinin boşanmasına şaşkınlıklarını gizleyemezken kimileri ise tartışmaları alevlendirdi.
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
