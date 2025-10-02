onedio
Aralarındaki Yaş Farkı Olay Olmuştu: Ufuk Beydemir ve İpek Filiz Yazıcı'nın Ani Boşanma Kararı X'i Karıştırdı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
02.10.2025 - 16:56

Bu yıl magazin dünyasında ayrılık ve boşanma haberleri sık sık manşetlere yerleşiyor bildiğimiz gibi. En sarsıcı gelişmelerden biri de uzun süre aşklarıyla konuşulan İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir çiftinden geldi. 2022’de Roma’da evlenen ikili, şimdi “anlaşmalı boşanma” sinyaliyle gündemde.

Sevenlerine ufak çaplı bir şok yaşatan ikili X'te de ani boşanma karalarıyla fırtınalar estirdi! Gelin kullanıcılar ne demiş birlikte bakalım!

Aşk 101 ile geniş kitlelere ulaşan ve güzelliğiyle adından bahsettiren İpek Filiz Yazıcı'nın Ufuk Beydemir'le evliliği büyük ses getirmişti.

“Ay Tenli Kadın” ile müzik listelerine fırtına gibi esen, ardından “HİÇ”, “Yüreğimdesin' gibi şarkılarla müzikseverlerin gönlünde taht kuran Ufuk Beydemir'in eşi İpek Filiz Yazıcı'ya yazdığı şarkılar ise ayrı olay olmuştu.

Ufuk Beydemir'in konserine gittiği ve kuliste tanıştıkları söylenen ikilinin kısa süre içerisinde aldığı evlilik kararı da birliktelikleri de yakından takip ediliyordu.

Sosyal medyada paylaştıkları romantik karelerle hayranlarının gözdesi haline gelen çift, magazin basınında sık sık yer buluyordu.

2022 yılının Ekim ayında evlenen İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir'den geçtiğimiz saatlerde gelen kötü haber ise ilişkilerine gıpta ile bakanlara ufak çaplı bir şok geçirtti.

Gelinliği ve güzelliğiyle göz doldurduğu kadar Ufuk Beydemir'le arasındaki yaklaşık 10 yaşlık farkla da konuşulan İpek Filiz Yazıcı'nın Ufuk Beydemir ile masalsı görünen evlilikleri ne yazık ki mutlu sonla bitmedi. 2022’de Roma’da nikah masasına oturan ve görkemli bir düğünle birlikteliklerini kutlayan çift, iki yılın ardından yollarını ayırmaya karar verdi.

Habertürk’ten Nazif Şahin Karpuz’un haberine göre ikili, herhangi bir çekişme yaşamadan anlaşmalı boşanma yoluna gidecek. Henüz resmi açıklama yapmasalar da, magazin kulislerinde bu karar çiftin dostane şekilde ayrılma isteğinden kaynaklandığı konuşuluyor.

Detaylardan bahsetmiştik:

Boşanma haberi X'te ise ayrı olay oldu. Bu aşka inanlar ikilinin boşanmasına şaşkınlıklarını gizleyemezken kimileri ise tartışmaları alevlendirdi.

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
