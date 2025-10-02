Aralarındaki Yaş Farkı Olay Olmuştu: Ufuk Beydemir ve İpek Filiz Yazıcı'nın Ani Boşanma Kararı X'i Karıştırdı!

Bu yıl magazin dünyasında ayrılık ve boşanma haberleri sık sık manşetlere yerleşiyor bildiğimiz gibi. En sarsıcı gelişmelerden biri de uzun süre aşklarıyla konuşulan İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir çiftinden geldi. 2022’de Roma’da evlenen ikili, şimdi “anlaşmalı boşanma” sinyaliyle gündemde.

Sevenlerine ufak çaplı bir şok yaşatan ikili X'te de ani boşanma karalarıyla fırtınalar estirdi! Gelin kullanıcılar ne demiş birlikte bakalım!