Boşanma Haberleri Zincirleme Geliyor: Ufuk Beydemir ve Uğruna Şarkılar Yazdığı İpek Yazıcı'dan Kötü Haber!

2018 yılında büyük bir çıkış yapmış ve o dönemin en çok dinlenen isimlerinden biri haline gelmişti. İpek Filiz Yazıcı ise Netflix’in ses getiren dizisi Aşk101 ile yıldızını parlatmış, ardından İçimizdeki Ateş ve Son Nefesime Kadar gibi projelerde rol alarak oyunculuk kariyerini güçlendirmişti.

İkilinin yolları ise 2020 yılında kesişmişti. 2 yıllık birlikteliklerini 2022 yılında resmiyete taşımaya karar veren çift Roma'da nikah masasına oturmuştu. Düğünlerini de arkadaşları ve ailelerinin katıldığı tören ile Sarıyer'deki Fuat Paşa Yalısı'nda yapmıştı.