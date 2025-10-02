Boşanma Haberleri Zincirleme Geliyor: Ufuk Beydemir ve Uğruna Şarkılar Yazdığı İpek Yazıcı'dan Kötü Haber!
Kaynak: https://www.haberturk.com/ipek-filiz-...
Bu yıl magazin dünyasında adeta boşanma fırtınası esiyor! Kimler kimler ayrıldı derken, bu kez kötü haber genç oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile 'Ay Tenli Kadın' şarkısıyla büyük çıkış yapan müzisyen Ufuk Beydemir’den geldi. 2022’de Roma’da nikah masasına oturan çift, iki yıllık evliliklerini sonlandırma kararı aldı. Habertürk’ten Nazif Şahin Karpuz’un haberine göre ikili, anlaşmalı boşanma yoluna gidecek.
Gelin detaylara birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ufuk Beydemir'i birçoğumuz müzik dünyasına damga vuran “Ay Tenli Kadın” şarkısıyla tanımıştık.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Evliliklerinin ardından sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelmişlerdi.
Ancak çiftten 2 yıllık evliliklerinin ardında kötü haber geldi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın