Boşanma Haberleri Zincirleme Geliyor: Ufuk Beydemir ve Uğruna Şarkılar Yazdığı İpek Yazıcı'dan Kötü Haber!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
02.10.2025 - 10:42

Bu yıl magazin dünyasında adeta boşanma fırtınası esiyor! Kimler kimler ayrıldı derken, bu kez kötü haber genç oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile 'Ay Tenli Kadın' şarkısıyla büyük çıkış yapan müzisyen Ufuk Beydemir’den geldi. 2022’de Roma’da nikah masasına oturan çift, iki yıllık evliliklerini sonlandırma kararı aldı. Habertürk’ten Nazif Şahin Karpuz’un haberine göre ikili, anlaşmalı boşanma yoluna gidecek. 

Gelin detaylara birlikte bakalım.

Kaynak: https://www.haberturk.com/ipek-filiz-...
Ufuk Beydemir'i birçoğumuz müzik dünyasına damga vuran “Ay Tenli Kadın” şarkısıyla tanımıştık.

2018 yılında büyük bir çıkış yapmış ve o dönemin en çok dinlenen isimlerinden biri haline gelmişti. İpek Filiz Yazıcı ise Netflix’in ses getiren dizisi Aşk101 ile yıldızını parlatmış, ardından İçimizdeki Ateş ve Son Nefesime Kadar gibi projelerde rol alarak oyunculuk kariyerini güçlendirmişti.

İkilinin yolları ise 2020 yılında kesişmişti. 2 yıllık birlikteliklerini 2022 yılında resmiyete taşımaya karar veren çift Roma'da nikah masasına oturmuştu. Düğünlerini de arkadaşları ve ailelerinin katıldığı tören ile Sarıyer'deki Fuat Paşa Yalısı'nda yapmıştı.

Evliliklerinin ardından sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelmişlerdi.

Geçtiğimiz Ekim ayında Ufuk Beydemir, güzeller güzeli eşi İpek Filiz Yazıcı'nın doğum gününü hesabından paylaştığı romantik bir notla kutlamıştı. Birlikte oldukları bir fotoğrafın açıklama kısmına ''Zaman zaten geçip gidecekti bu saçma yerde neyse ki seninle anlam kazandı. Zaman güzelliğine güzellik katıyor. Nice sağlıklı, beraber yıllara. Seni seviyorum.'' notunu düşen Beydemir'in bu paylaşımına beğeni yağmıştı.

Hatta genç müzisyen geçtiğimiz yıl çıkardığı 'Sarı Sarı Saçlar' şarkısını da İpek Filiz Yazıcı için yazmıştı.

Ancak çiftten 2 yıllık evliliklerinin ardında kötü haber geldi.

2025 yılı magazin dünyasında birçok ünlü çift için kötü bir yıl oldu. Takip edenler bilir, Ezgi Mola- Mustafa Aksakallı, Asena-Hasan Dere gibi ünlü çiftlerden boşanma haberleri gelmişti. Sadece onlar da değil uzun yıllardır aşk yaşayan Leyla Feray ile Serhat Teoman da sessiz sedasız yollarını ayırmıştı. Ünlü oyuncu Hande Erçel ve Hakan Sabancı da 3 yılı aşkın beraberliklerini geçtiğimiz haftalarda noktalamıştı. 

Bu kez Ufuk Beydemir ve İpek Filiz Yazıcı'nın boşanma kararı aldıkları ortaya çıktı. Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; çift anlaşmalı olarak yollarını ayıracak.

Gülistan Başköy
