Berfu ve Eser Yenenler'in Yeni Evlerinin Dekoru, Mimar Selim Bey'in Travma Tetikleyen Tasarımlarına Benzetildi

Mutlu evliliklerinden iki çocukları olan çift, hem aile hayatları hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde Befu Yenenler, 'Talk Show Perileri” programına eşi Eser Yenenler'i çağırmıştı. Programda samimi ama bir o kadar da şaşırtıcı açıklamalarıyla olay yaratan çift, sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Berfu Yenenler’in, “Ben senin bildiğin köpeğin gibiyim, bu sabah çoraplarını ben giydirdim” sözleri izleyicileri şoke etmişti. Eser Yenenler’in buna “Bel fıtığım var, yaptığın iyilik söylenmez ayrıca” diyerek karşılık vermesi ise stüdyoda kahkahalara yol açarken, sosyal medyada ise “saygı sınırlarını zorluyorlar” yorumlarını beraberinde getirmişti.