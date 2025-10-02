onedio
Berfu ve Eser Yenenler'in Yeni Evlerinin Dekoru, Mimar Selim Bey'in Travma Tetikleyen Tasarımlarına Benzetildi

Berfu ve Eser Yenenler'in Yeni Evlerinin Dekoru, Mimar Selim Bey'in Travma Tetikleyen Tasarımlarına Benzetildi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
02.10.2025 - 08:53

Eser Yenenler ve Berfu Yenenler çifti, 'sade' bir tasarımla yeniden dekore ettikleri evlerini takipçileriyle paylaştı. Ancak evin tasarımı sosyal medyada mimar Selim Bey’in travmatik tasarımlarına benzetildi. Paylaşımı kısa sürede yorum yağdı, birçok kullanıcı evin dekorasyonunu başarısız buldu. Daha önce programda yaptıkları açıklamalarla gündem olan çift bu kez evleriyle sosyal medya kullanıcılarının diline düştü. 

İşte detaylar…

Eser Yenenler, 2019 yılında güzellik yarışmasından tanınan Berfu Yenenler ile nikah masasına oturmuştu.

Eser Yenenler, 2019 yılında güzellik yarışmasından tanınan Berfu Yenenler ile nikah masasına oturmuştu.

Mutlu evliliklerinden iki çocukları olan çift, hem aile hayatları hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde Befu Yenenler, 'Talk Show Perileri” programına eşi Eser Yenenler'i çağırmıştı. Programda samimi ama bir o kadar da şaşırtıcı açıklamalarıyla olay yaratan çift, sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Berfu Yenenler’in, “Ben senin bildiğin köpeğin gibiyim, bu sabah çoraplarını ben giydirdim” sözleri izleyicileri şoke etmişti. Eser Yenenler’in buna “Bel fıtığım var, yaptığın iyilik söylenmez ayrıca” diyerek karşılık vermesi ise stüdyoda kahkahalara yol açarken, sosyal medyada ise “saygı sınırlarını zorluyorlar” yorumlarını beraberinde getirmişti.

Bu kez çift, "sade" bir tasarımla yeniden dekore ettikleri evlerini takipçilerine gösterdi.

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
