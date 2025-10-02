Berfu ve Eser Yenenler'in Yeni Evlerinin Dekoru, Mimar Selim Bey'in Travma Tetikleyen Tasarımlarına Benzetildi
Eser Yenenler ve Berfu Yenenler çifti, 'sade' bir tasarımla yeniden dekore ettikleri evlerini takipçileriyle paylaştı. Ancak evin tasarımı sosyal medyada mimar Selim Bey’in travmatik tasarımlarına benzetildi. Paylaşımı kısa sürede yorum yağdı, birçok kullanıcı evin dekorasyonunu başarısız buldu. Daha önce programda yaptıkları açıklamalarla gündem olan çift bu kez evleriyle sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.
Eser Yenenler, 2019 yılında güzellik yarışmasından tanınan Berfu Yenenler ile nikah masasına oturmuştu.
Bu kez çift, "sade" bir tasarımla yeniden dekore ettikleri evlerini takipçilerine gösterdi.
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
