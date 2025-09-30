Berfu Yenenler'in Kocası Eser Yenenler'e Karşı Kullandığı "Ben Senin Köpeğin Gibiyim" Sözleri Olay Oldu!

Daha önce de Berfu Yenenler, sosyal medyada yaptığı esprili paylaşımlarla çok konuşulmuş, kimilerinin gönlünü kazanırken kimlerinin ise tepkisini çekmişti. Özellikle Eser Yenenler’in baba olduktan sonra değişen halleri ve Berfu’nun sivri dilli çıkışları, ikilinin evliliğini gündeme taşımaya devam ediyor.

Özel hayatlarını da göz önünde yaşamaktan geri durmayan ikilinin ekran önündeki varlığı da küçümsenemez. Talk Show Perileri isimli programda ünlü çiftin eğlenceli atışmaları gündeme damga vururken, Berfu Yenenler’in eşine dönerek sarf ettiği 'Ben senin köpeğin gibiyim… Bu sabah çoraplarını bile ben giydirdim!' ifadeleri resmen olay oldu!