onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Berfu Yenenler'in Kocası Eser Yenenler'e Karşı Kullandığı "Ben Senin Köpeğin Gibiyim" Sözleri Olay Oldu!

Berfu Yenenler'in Kocası Eser Yenenler'e Karşı Kullandığı "Ben Senin Köpeğin Gibiyim" Sözleri Olay Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
30.09.2025 - 08:44

Show dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden Berfu ve Eser Yenenler, yine gündeme bomba gibi düştü! “Talk Show Perileri” programında samimi itiraflarıyla herkesi şaşırtan çift, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Özellikle Berfu Yenenler’in program sırasında söylediği sözler, izleyicileri adeta şoke etti.

Kaynak

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=nC-Q7...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte o anlar:

Çiftin evliliği zaten sık sık magazin gündemine konu oluyor.

Çiftin evliliği zaten sık sık magazin gündemine konu oluyor.

Daha önce de Berfu Yenenler, sosyal medyada yaptığı esprili paylaşımlarla çok konuşulmuş, kimilerinin gönlünü kazanırken kimlerinin ise tepkisini çekmişti. Özellikle Eser Yenenler’in baba olduktan sonra değişen halleri ve Berfu’nun sivri dilli çıkışları, ikilinin evliliğini gündeme taşımaya devam ediyor.

Özel hayatlarını da göz önünde yaşamaktan geri durmayan ikilinin ekran önündeki varlığı da küçümsenemez. Talk Show Perileri isimli programda ünlü çiftin eğlenceli atışmaları gündeme damga vururken, Berfu Yenenler’in eşine dönerek sarf ettiği 'Ben senin köpeğin gibiyim… Bu sabah çoraplarını bile ben giydirdim!' ifadeleri resmen olay oldu!

X kullanıcılarının tepkilerine gelin birlikte bakalım!

X kullanıcılarının tepkilerine gelin birlikte bakalım!
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
14
3
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın