Açıklama Geldi: Dilan Polat'ın Ablası Sıla Doğu İntihar mı Etti?
Magazin gündemi bir kez daha çalkalanıyor! Dilan Polat’ın kardeşi Sıla Doğu, son dakikalarda sosyal medyada ve bazı haber kaynaklarında çıkan intihar iddialarıyla adından söz ettiriyor.
Gece yarısı falcısına attığı mesajla korkutan Sıla Doğu hakkında ilk açıklama Dilan Polat'tan geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye’nin en çok konuşulan fenomen ailelerinden biri olan Polat ailesi, son dönemde yine gündemden düşmüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
@editciablan'ın paylaşımına göre, Sıla Doğu’nun sürekli irtibat halinde olduğu falcısı, gece saat 04.00’te kendisine Sıla’dan “intihar ediyorum, ilaç içtim, hakkını helal et” şeklinde bir mesaj geldiğini öne sürdü.
@editciablan'ın yaptığı paylaşıma göre, bunun üzerine Dilan Polat, ablası Sıla Doğu'yu arayarak haberlerin doğruluğunu kontrol etti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın