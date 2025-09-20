onedio
Açıklama Geldi: Dilan Polat'ın Ablası Sıla Doğu İntihar mı Etti?

Ecem Dalgıçoğlu
20.09.2025 - 14:59

Magazin gündemi bir kez daha çalkalanıyor! Dilan Polat’ın kardeşi Sıla Doğu, son dakikalarda sosyal medyada ve bazı haber kaynaklarında çıkan intihar iddialarıyla adından söz ettiriyor.

Gece yarısı falcısına attığı mesajla korkutan Sıla Doğu hakkında ilk açıklama Dilan Polat'tan geldi.

Türkiye’nin en çok konuşulan fenomen ailelerinden biri olan Polat ailesi, son dönemde yine gündemden düşmüyor.

Özellikle Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu’nun yaşadıkları olaylar, sosyal medyada adeta magazin gündeminin merkezine oturmuş durumda. Dilan Polat’ın cezaevi süreci, lüks hayatının çöküşü ve ardından kardeşi Sıla Doğu’nun ortaya atılan iddialarla anılması, dikkatleri yeniden aileye çevirdi.

@editciablan'ın paylaşımına göre, Sıla Doğu’nun sürekli irtibat halinde olduğu falcısı, gece saat 04.00’te kendisine Sıla’dan “intihar ediyorum, ilaç içtim, hakkını helal et” şeklinde bir mesaj geldiğini öne sürdü.

Paylaşımda, uzun süre mesajlara yanıt vermeyen Sıla için endişelendiğini belirten falcı, polis çağırmayı düşündüğünü ve takipçilerinden yardım istediğini yazdı.

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu paylaşım sonrası Sıla Doğu’dan saatlerdir herhangi bir paylaşım ya da açıklama gelmedi. Bu durum, takipçileri ve yakın çevresinde ciddi bir endişe yarattı.

@editciablan'ın yaptığı paylaşıma göre, bunun üzerine Dilan Polat, ablası Sıla Doğu'yu arayarak haberlerin doğruluğunu kontrol etti.

