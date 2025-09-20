İzzet Özilhan'la Boşanan Yasemin Ergene Polemik Yaşadığı Kaynanası Emine Özilhan'ı Tek Çırpıda Sildi!

Ünlü oyuncu Yasemin, kariyerini bir kenara bırakıp holding veliahtı İzzet Özilhan ile 2011 yılında dünya evine girdiğinde, ilişkilerinin en merak edilen noktası ise kayınvalide Emine Özilhan’la olan ilişkileriydi.

Başlangıçta her şey mükemmel görünüyordu. Emine Özilhan, eğitime ve kültüre büyük önem veren bir anne olarak tanınıyordu ve Yasemin’in üniversiteyi tamamlamasını istemişti. Yasemin de İstanbul Bilgi Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü’nü kazanarak hem eğitimini tamamladı hem de kayınvalidesiyle ilişkisini güçlendirdi.

Ancak yıllar geçtikçe, magazin kulislerinde “İstenmeyen gelin” yorumları dolaşmaya başladı. Yasemin’in oyunculuk kariyerine ara verip iş ve aile yaşamına yoğunlaşması, bazı çevrelerde kayınvalide-gelin arasındaki gerginliği manşetlere taşıdı.