İzzet Özilhan'la Boşanan Yasemin Ergene Polemik Yaşadığı Kaynanası Emine Özilhan'ı Tek Çırpıda Sildi!
Magazin gündeminde bomba etkisi yaratan gelişme, Yasemin Ergene’nin İzzet Özilhan’dan boşanmasının hemen ardından geldi. Sosyal medyada @gossippasta’nın iddiasına göre, ünlü oyuncu ve holding veliahtı arasındaki 14 yıllık evlilik bitince Yasemin, kayınvalidesi Emine Özilhan’ı tek çırpıda sildi!
Bu hamle, magazin kulislerinde yeni bir spekülasyonun doğmasına neden oldu. “Boşanmada kayınvalideyle ilişkiler de mi etkili oldu?” yorumları sosyal medyayı sardı.
Magazin dünyasının merakla takip ettiği çiftlerden biri hiç şüphesiz Yasemin Ergene ile İzzet Özilhan'dı...
Yasemin ve İzzet çiftinin Emine ve Ela adında iki kızları dünyaya geldiğinde ise, bu bağlar adeta pekişti. Hatta ilk kızlarına Emine adını vermeleri, kayınvalide-gelin ilişkisinde “tatlı bir jest” olarak yorumlandı.
@gossippasta'nın iddiasına göre, İzzet Özilhan'dan boşanan Yasemin Ergene'den gelen son hamle ise bu evliliğin bitme nedeniyle ilgili başka bir spekülasyon daha doğurdu!
