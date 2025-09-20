onedio
İzzet Özilhan'la Boşanan Yasemin Ergene Polemik Yaşadığı Kaynanası Emine Özilhan'ı Tek Çırpıda Sildi!

İzzet Özilhan'la Boşanan Yasemin Ergene Polemik Yaşadığı Kaynanası Emine Özilhan'ı Tek Çırpıda Sildi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
20.09.2025 - 13:43

Magazin gündeminde bomba etkisi yaratan gelişme, Yasemin Ergene’nin İzzet Özilhan’dan boşanmasının hemen ardından geldi. Sosyal medyada @gossippasta’nın iddiasına göre, ünlü oyuncu ve holding veliahtı arasındaki 14 yıllık evlilik bitince Yasemin, kayınvalidesi Emine Özilhan’ı tek çırpıda sildi!

Bu hamle, magazin kulislerinde yeni bir spekülasyonun doğmasına neden oldu. “Boşanmada kayınvalideyle ilişkiler de mi etkili oldu?” yorumları sosyal medyayı sardı.

Magazin dünyasının merakla takip ettiği çiftlerden biri hiç şüphesiz Yasemin Ergene ile İzzet Özilhan'dı...

Magazin dünyasının merakla takip ettiği çiftlerden biri hiç şüphesiz Yasemin Ergene ile İzzet Özilhan'dı...

Ünlü oyuncu Yasemin, kariyerini bir kenara bırakıp holding veliahtı İzzet Özilhan ile 2011 yılında dünya evine girdiğinde, ilişkilerinin en merak edilen noktası ise kayınvalide Emine Özilhan’la olan ilişkileriydi.

Başlangıçta her şey mükemmel görünüyordu. Emine Özilhan, eğitime ve kültüre büyük önem veren bir anne olarak tanınıyordu ve Yasemin’in üniversiteyi tamamlamasını istemişti. Yasemin de İstanbul Bilgi Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü’nü kazanarak hem eğitimini tamamladı hem de kayınvalidesiyle ilişkisini güçlendirdi.

Ancak yıllar geçtikçe, magazin kulislerinde “İstenmeyen gelin” yorumları dolaşmaya başladı. Yasemin’in oyunculuk kariyerine ara verip iş ve aile yaşamına yoğunlaşması, bazı çevrelerde kayınvalide-gelin arasındaki gerginliği manşetlere taşıdı.

Biz de detaylardan bahsetmiştik:

Yasemin ve İzzet çiftinin Emine ve Ela adında iki kızları dünyaya geldiğinde ise, bu bağlar adeta pekişti. Hatta ilk kızlarına Emine adını vermeleri, kayınvalide-gelin ilişkisinde "tatlı bir jest" olarak yorumlandı.

Yasemin ve İzzet çiftinin Emine ve Ela adında iki kızları dünyaya geldiğinde ise, bu bağlar adeta pekişti. Hatta ilk kızlarına Emine adını vermeleri, kayınvalide-gelin ilişkisinde “tatlı bir jest” olarak yorumlandı.

Fakat 2025 yılında sürpriz bir gelişme yaşandı: 14 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandırdılar. Boşanmanın detayları henüz resmi olarak açıklanmasa da magazin kaynakları, arka planda çeşitli iddiaların konuşulduğunu öne sürdü. Boşanmanın ardından Yasemin, Beykoz’daki lüks bir siteye taşınarak yeni bir sayfa açtı.

Tüm bu yaşananlar, Yasemin-Ergene ve Emine Özilhan ilişkisini hem magazin basını hem de sosyal medyada gündemden düşürmedi.

@gossippasta'nın iddiasına göre, İzzet Özilhan'dan boşanan Yasemin Ergene'den gelen son hamle ise bu evliliğin bitme nedeniyle ilgili başka bir spekülasyon daha doğurdu!

@gossippasta'nın iddiasına göre, İzzet Özilhan'dan boşanan Yasemin Ergene'den gelen son hamle ise bu evliliğin bitme nedeniyle ilgili başka bir spekülasyon daha doğurdu!

Yasemin Ergene birçok polemik yaşadığı iddia edilen, hatta evliliği bir dönem onay vermediği söylenen kaynanası Emine Özilhan'ı takipten çıktı.

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
