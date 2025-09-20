Boğaza Bakarak Derin Düşüncelere Dalan Bade İşçil'in Overthink Saatini Bölen Muhabirle Diyaloğu Güldürdü
Magazin dünyasının sevilen isimlerinden Bade İşçil, son dönemde hem uzak kaldığı oyunculuk kariyeri hem de özel hayatıyla merak konusu olmaya devam ediyor. Sosyal medyadaki paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemde sık sık adından söz ettiren İşçil, geçtiğimiz gün deniz kenarında objektiflere takıldı.
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; 'Böyle denize bakarak, Kendimi dinlendiriyorum. Bu ara hiçbir projeyi takip etmiyorum. Televizyon izlemiyorum. Bir süre daha çalışmayacağım. Beni heyecanlandıran bir proje yok' şeklinde konuşan ünlü ismin o anları X'te kullanıcılara malzeme çıkardı.
İşte o anlar:
Bade İşçil, yürüyüş sonrası güneşin ve denizin keyfini çıkarırken boğaza bakarak derin düşüncelere daldı.
