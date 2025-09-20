onedio
Boğaza Bakarak Derin Düşüncelere Dalan Bade İşçil'in Overthink Saatini Bölen Muhabirle Diyaloğu Güldürdü

Boğaza Bakarak Derin Düşüncelere Dalan Bade İşçil'in Overthink Saatini Bölen Muhabirle Diyaloğu Güldürdü

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
20.09.2025 - 10:53

Magazin dünyasının sevilen isimlerinden Bade İşçil, son dönemde hem uzak kaldığı oyunculuk kariyeri hem de özel hayatıyla merak konusu olmaya devam ediyor. Sosyal medyadaki paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemde sık sık adından söz ettiren İşçil, geçtiğimiz gün deniz kenarında objektiflere takıldı.

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre;  'Böyle denize bakarak, Kendimi dinlendiriyorum. Bu ara hiçbir projeyi takip etmiyorum. Televizyon izlemiyorum. Bir süre daha çalışmayacağım. Beni heyecanlandıran bir proje yok' şeklinde konuşan ünlü ismin o anları X'te kullanıcılara malzeme çıkardı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
İşte o anlar:

Bade İşçil, yürüyüş sonrası güneşin ve denizin keyfini çıkarırken boğaza bakarak derin düşüncelere daldı.

Bade İşçil, yürüyüş sonrası güneşin ve denizin keyfini çıkarırken boğaza bakarak derin düşüncelere daldı.

Muhabirler, İşçil’e o an ne düşündüğünü sorduğunda ünlü oyuncu verdiği yanıtla güldürdü.

Muhabirin 'Ne düşünüyorsunuz?' sorusuna 'Özel olduğu için tek başıma düşünmek istedim.' şeklinde cevap veren İşçil, 'Rahatsız etmek istemedik' sözlerinin ardından ise “İyi ki rahatsız etmediniz” dedi.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
