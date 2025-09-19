onedio
Kameralara Makyajsız Yakalanan Ebru Gündeş'in Muhabirlerin Sorularına Karşı Verdiği Tepkiler Gündeme Oturdu

Ecem Dalgıçoğlu
19.09.2025 - 20:36

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Gündeş, sahnedeki ihtişamı ve sosyal medyadaki paylaşımlarıyla olduğu kadar, özel hayatındaki duruşuyla da magazin gündemini hareketlendirmeye devam ediyor. Son dönemdeki her hamlesi ve ortaya çıkan görüntüleri, hayranları kadar magazin takipçilerinin de dikkatini çekiyor.

Son olarak Gazetemagazin'den Mustafa Ağdağ'ın kamerasına yakalanan Ebru Gündeş'in hal ve hareketleri magazin gündemine oturdu!

Türk müziğinin efsane ismi Ebru Gündeş, yıllar içinde sadece güçlü sesiyle değil, tarzıyla da magazin gündemini sallamaya devam ediyor.

90’lı yıllarda sahnelerde ve dergi sayfalarında dikkat çeken ince, yay gibi kaşlarıyla hafızalara kazınan Gündeş, o dönemde bakışlarıyla adeta ikon olmuştu.

Ancak zamanla değişen estetik trendler ve kendi tarzıyla birlikte, Ebru Gündeş’in kaşları kalınlaştı. Son sosyal medya paylaşımı, kısa sürede kullanıcıların diline düştü. Kulisten sahneye hazır olduğunu gösteren bir kareyi paylaşan Gündeş, “Ebru sahneye hazırım fotosu çeker :) Halbuki iki saat vardır daha 😀” notunu ekleyerek kaşlarındaki değişimi bir kez daha gözler önüne serdi. Eskiden ip gibi ince kaşlarıyla hafızalara kazınan Gündeş’in kalın ve yukarı taranmış kaşları sosyal medyada eski halleriyle kıyaslandı.

Detaylardan bahsetmiştik:

Magazin gündemini sarsan tek detay bu da değil… Son olarak Ebru Gündeş, havaalanında muhabirlere makyajsız yakalandı.

