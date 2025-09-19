Kameralara Makyajsız Yakalanan Ebru Gündeş'in Muhabirlerin Sorularına Karşı Verdiği Tepkiler Gündeme Oturdu

90’lı yıllarda sahnelerde ve dergi sayfalarında dikkat çeken ince, yay gibi kaşlarıyla hafızalara kazınan Gündeş, o dönemde bakışlarıyla adeta ikon olmuştu.

Ancak zamanla değişen estetik trendler ve kendi tarzıyla birlikte, Ebru Gündeş’in kaşları kalınlaştı. Son sosyal medya paylaşımı, kısa sürede kullanıcıların diline düştü. Kulisten sahneye hazır olduğunu gösteren bir kareyi paylaşan Gündeş, “Ebru sahneye hazırım fotosu çeker :) Halbuki iki saat vardır daha 😀” notunu ekleyerek kaşlarındaki değişimi bir kez daha gözler önüne serdi. Eskiden ip gibi ince kaşlarıyla hafızalara kazınan Gündeş’in kalın ve yukarı taranmış kaşları sosyal medyada eski halleriyle kıyaslandı.