onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Hakkında Yurt Dışı Çıkış Yasağı Olan Cem Yiğit Üzümoğlu'nu Yunan Meslektaşları Yalnız Bırakmadı!

Hakkında Yurt Dışı Çıkış Yasağı Olan Cem Yiğit Üzümoğlu'nu Yunan Meslektaşları Yalnız Bırakmadı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
19.09.2025 - 17:30

Cem Yiğit Üzümoğlu, Atina'da sahneleyeceği 'Köpekler' adlı tiyatro oyununa, Türkiye'de sosyal medya üzerinden yaptığı boykot çağrısı nedeniyle gözaltına alınması ve ardından yurt dışına çıkış yasağı getirilmesi yüzünden katılamamıştı.

Bu durum, oyuncunun Atina'daki festivale katılmasını engellemiş, Üzümoğlu, yasağa itiraz etmiş ancak başvurusu reddedilmişti. Destek amacıyla, Yunan tiyatrocular Cem Yiğit Üzümoğlu'na moral vermek üzere İstanbul'a geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte o anlar:

Cem Yiğit Üzümoğlu, yasağa rağmen "Köpekler" oyununu İstanbul'da sahnelemeyi, Yunan oyuncuların Türkiye'ye gelmesiyle başardı.

Cem Yiğit Üzümoğlu, yasağa rağmen "Köpekler" oyununu İstanbul'da sahnelemeyi, Yunan oyuncuların Türkiye'ye gelmesiyle başardı.

Yunanistan'da En İyi Oyun ödülü kazanan bu oyun, 16–18 Eylül tarihlerinde İstanbul'da izleyiciyle buluştu.

Cem Yiğit Üzümoğlu o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
13
4
4
2
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın