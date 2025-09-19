Hakkında Yurt Dışı Çıkış Yasağı Olan Cem Yiğit Üzümoğlu'nu Yunan Meslektaşları Yalnız Bırakmadı!
Cem Yiğit Üzümoğlu, Atina'da sahneleyeceği 'Köpekler' adlı tiyatro oyununa, Türkiye'de sosyal medya üzerinden yaptığı boykot çağrısı nedeniyle gözaltına alınması ve ardından yurt dışına çıkış yasağı getirilmesi yüzünden katılamamıştı.
Bu durum, oyuncunun Atina'daki festivale katılmasını engellemiş, Üzümoğlu, yasağa itiraz etmiş ancak başvurusu reddedilmişti. Destek amacıyla, Yunan tiyatrocular Cem Yiğit Üzümoğlu'na moral vermek üzere İstanbul'a geldi.
Cem Yiğit Üzümoğlu, yasağa rağmen "Köpekler" oyununu İstanbul'da sahnelemeyi, Yunan oyuncuların Türkiye'ye gelmesiyle başardı.
