Zayıflıktan mı? Lyme Hastalığıyla Mücadele Eden Bella Hadid'in Rahatsızlığı Hakkında Şok Kurmaca İddiası!
Bella Hadid'in son günlerde hastaneye kaldırılması ve Lyme hastalığıyla mücadelesi, dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. Ancak, bazı sosyal medya kullanıcıları ve kaynakları bu hastalığın varlığını sorgulamaya başlarken, zayıflıkla ilgili iddiaları gündeme getirmeye başladı.
Page Six'de yer alan habere göre, özellikle, Bella'nın hastaneye yatırılmasının aşırı zayıflık nedeniyle olduğu ve Lyme hastalığı iddialarının bir 'kalkan' olarak kullanıldığı öne sürüldü.
Dünyaca ünlü model Bella Hadid, güzelliği ve podyum başarılarıyla uzun yıllardır moda dünyasının gözdesi.
İddialara göre bu karar, modelin kendisi ve ailesi tarafından alınmış, medyaya ise “hastalık" olarak öne sürülüyormuş.
Bella Hadid'in annesi Yollanda Hadid'in yaptığı paylaşımlar sonrası rahatsızlığı sosyal medyada gündeme düşerken iddialar ağızları açık bıraktı.
