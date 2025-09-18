Zayıflıktan mı? Lyme Hastalığıyla Mücadele Eden Bella Hadid'in Rahatsızlığı Hakkında Şok Kurmaca İddiası!

Bella Hadid'in son günlerde hastaneye kaldırılması ve Lyme hastalığıyla mücadelesi, dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. Ancak, bazı sosyal medya kullanıcıları ve kaynakları bu hastalığın varlığını sorgulamaya başlarken, zayıflıkla ilgili iddiaları gündeme getirmeye başladı.

Page Six'de yer alan habere göre, özellikle, Bella'nın hastaneye yatırılmasının aşırı zayıflık nedeniyle olduğu ve Lyme hastalığı iddialarının bir 'kalkan' olarak kullanıldığı öne sürüldü.

