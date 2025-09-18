onedio
Zayıflıktan mı? Lyme Hastalığıyla Mücadele Eden Bella Hadid'in Rahatsızlığı Hakkında Şok Kurmaca İddiası!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
18.09.2025 - 23:08

Bella Hadid'in son günlerde hastaneye kaldırılması ve Lyme hastalığıyla mücadelesi, dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. Ancak, bazı sosyal medya kullanıcıları ve kaynakları bu hastalığın varlığını sorgulamaya başlarken, zayıflıkla ilgili iddiaları gündeme getirmeye başladı. 

Page Six'de yer alan habere göre, özellikle, Bella'nın hastaneye yatırılmasının aşırı zayıflık nedeniyle olduğu ve Lyme hastalığı iddialarının bir 'kalkan' olarak kullanıldığı öne sürüldü.

Kaynak: https://pagesix.com/2025/09/17/celebr...
Dünyaca ünlü model Bella Hadid, güzelliği ve podyum başarılarıyla uzun yıllardır moda dünyasının gözdesi.

Sosyal medyadaki paylaşımları ve reklam anlaşmalarıyla milyonların ilgisini çeken Bella, son günlerde yabancı ve yerli magazin gündemini alt üst eden rahatsızlığıyla tekrar karşımızda: Lyme hastalığı.

Dün akşam, Bella Hadid’in Lyme hastalığı nedeniyle apar topar hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Ancak yabancı basında bomba iddialar patladı: Kulislere göre ortada gerçek bir hastalık yokmuş ve Bella’nın her yıl hastaneye yatırılmasının asıl sebebi aşırı zayıflığıymış.

Bella Hadid'in tedavisinden yaptığı paylaşımlardan bahsetmiştik:

İddialara göre bu karar, modelin kendisi ve ailesi tarafından alınmış, medyaya ise “hastalık" olarak öne sürülüyormuş.

Daha önce videolarında “vitaminlerle besleniyorum” diyen Bella Hadid'in bazı eleştirmenlerce, yemek yemediği halde her defasında farklı bir 'nedenin' arkasına saklandığı iddiaları yabancı magazinin gündeminden düşmüyor.

Doktor yorumlarına göre rapordaki ifadeler ise ağızları açık bırakan cinsten...

Ortaya çıkan raporlar, bir yandan Bella’da Lyme hastalığı belirtileri varmış gibi görünürken, diğer yandan anoreksiya ve beslenme bozukluğu iddialarını da destekler nitelikte.

Bella Hadid'in annesi Yollanda Hadid'in yaptığı paylaşımlar sonrası rahatsızlığı sosyal medyada gündeme düşerken iddialar ağızları açık bıraktı.

Son zamanlardaki kilo kaybı ve hastane fotoğraflarıyla gündeme yerleşen isim hakkındaki iddialar havalarda uçuşurken, Hadid'in Ryan Murphy ile çekeceği bir dizi için 5 kilo daha vereceğini açıkladığı ve bunu da gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Şu anda Bella Hadid, dünya basınında büyük tepki topluyor. Gerçekten hasta mı, zayıflık takıntısı mı, yoksa ailesinin yazdığı bambaşka bir senaryo mu? soruları kafalarda dolanırken annesi Yolanda Hadid de bu iddiaları kuvvetlendiriyor tabii...

Peki sizce bu ciddi iddialar doğru olabilir mi? Bella, zayıflık tedavisini örtmek için rahatsızlığını mı kullanıyor? Yorumlarda buluşalım!

Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
