Lyme Hastalığıyla Mücadele Ettiğini Açıklayan Bella Hadid, Son Halini Paylaştı!

Lila Ceylan
17.09.2025 - 23:48

Dünyaca ünlü model Bella Hadid, podyumların göz alıcı yıldızı olsa da, perde arkasında yıllardır Lyme hastalığıyla savaşıyor. Geçtiğimiz saatlerde Instagram’dan gözyaşları içinde paylaştığı kareler hem hayranlarını endişelendirdi hem de “güzelliğin ardındaki görünmez acılar” gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Moda dünyasının yıldızlarından Bella Hadid, Dior’dan Versace’ye defilelerin aranan yüzü, dergi kapaklarının da gözdesi!

Sosyal medyada milyonlarca takipçisiyle yalnızca bir model değil, adeta bir “ikon”. Hem güzelliği hem de cool tavrıyla hiç şüphesiz, kuşağının en çok konuşulan isimlerinden biri! Ama parıltılı hayatın arka planında Bella’nın yıllardır süren bir savaşı var: Lyme hastalığı.

İlk kez 2012’de ailesiyle birlikte bu hastalıkla mücadele ettiğini açıklayan Bella, annesi Yolanda Hadid ve kardeşi Anwar Hadid’in de aynı rahatsızlıktan etkilendiğini söylemişti.

Ayrıca 2023 yılında da ilk kez rahatsızlığının hayatını nasıl etkilediğini anlatmıştı.

Bella Hadid, geçtiğimiz saatlerde Instagram’da hayranlarını hem üzen hem de endişelendiren kareler paylaştı.

Bella Hadid, geçtiğimiz saatlerde Instagram’da hayranlarını hem üzen hem de endişelendiren kareler paylaştı.

Yüzünde yaş izleri, serum hortumları, oksijen maskesi ve medikal kablolar... Bella Hadid'in ev ortamında çekilmiş fotoğrafları birkaç günlük süreçte kaydedilmiş gibi gözüküyordu. 

Hayranlarını da epey endişelendirdi.

Paylaşımına kısa bir de not ekledi: “Sosyal medyada uzun süredir yoktum, üzgünüm. Sizi çok seviyorum.” açıklamasında bulundu.

Takipçileri yorumlarda adeta seferber oldu. “Seni çok seviyoruz Bella”, “Lütfen güçlü kal”, “İyileş, dünya seni bekliyor” gibi binlerce destek mesajı yağdı. Yorumlardan biri de ablası Gigi Hadid'den geldi. Hadid, 'Güçlü ol' mesajı verdi.

