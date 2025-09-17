Lyme Hastalığıyla Mücadele Ettiğini Açıklayan Bella Hadid, Son Halini Paylaştı!
Dünyaca ünlü model Bella Hadid, podyumların göz alıcı yıldızı olsa da, perde arkasında yıllardır Lyme hastalığıyla savaşıyor. Geçtiğimiz saatlerde Instagram’dan gözyaşları içinde paylaştığı kareler hem hayranlarını endişelendirdi hem de “güzelliğin ardındaki görünmez acılar” gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Moda dünyasının yıldızlarından Bella Hadid, Dior’dan Versace’ye defilelerin aranan yüzü, dergi kapaklarının da gözdesi!
Bella Hadid, geçtiğimiz saatlerde Instagram’da hayranlarını hem üzen hem de endişelendiren kareler paylaştı.
Paylaşımına kısa bir de not ekledi: “Sosyal medyada uzun süredir yoktum, üzgünüm. Sizi çok seviyorum.” açıklamasında bulundu.
