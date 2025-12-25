23 Bin Euro Verilecek: Tek Şart 100 Gün İzole Yaşamak!
Kaynak: https://www.dlr.de/en/latest/news/202...
Yüz gün boyunca izole bir şekilde yaşayıp sonrasında da 23 bin euro kazanmak ister misiniz? Cevabınız 'evet' ise Almanya'dan bekleniyorsunuz!
Almanya, uzay görevlerine hazırlık kapsamında 100 gün boyunca tam izolasyonda yaşamayı kabul edecek kişiler arıyor. Deneye katılan kişiler ayrıca 23 bin euro ödeme alacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Almanya'dan sıra dışı çağrı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki bu çalışma neden yapılıyor?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın