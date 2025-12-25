23 Bin Euro Verilecek: Tek Şart 100 Gün İzole Yaşamak!

Almanya, uzay yolculuğunun zorlu şartlarını dünyada test etmek istediği için farklı bir çalışma başlattı. Bilimsel bir deneye katılmayı kabul eden kişiler, 100 gün boyunca dünyadan tamamen izole bir şekilde yaşamayı kabul edecek. Araştırma sonunda, gönüllülere 23 bin euro ödeme yapılacak.

Araştırma boyunca gönüllüler, 24 saat gözetim altında tutulacak. İzolasyonun insan bedeni üzerindeki fiziksel ve psikolojik etkileri uzman ekipler tarafından takip edilecek.

Deneye katılmak isteyen adayların sağlık durumunun iyi olması, İngilizce bilmesi ve en az lisans mezunu olması gerekiyor. Ayrıca teknik, tıp ya da benzeri bilimsel alanlarda eğitim almış adayların da tercih sebebi olacağı belirtiliyor.