23 Bin Euro Verilecek: Tek Şart 100 Gün İzole Yaşamak!

23 Bin Euro Verilecek: Tek Şart 100 Gün İzole Yaşamak!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
25.12.2025 - 17:54

Yüz gün boyunca izole bir şekilde yaşayıp sonrasında da 23 bin euro kazanmak ister misiniz? Cevabınız 'evet' ise Almanya'dan bekleniyorsunuz! 

Almanya, uzay görevlerine hazırlık kapsamında 100 gün boyunca tam izolasyonda yaşamayı kabul edecek kişiler arıyor. Deneye katılan kişiler ayrıca 23 bin euro ödeme alacak.

Almanya'dan sıra dışı çağrı!

Almanya'dan sıra dışı çağrı!

Almanya, uzay yolculuğunun zorlu şartlarını dünyada test etmek istediği için farklı bir çalışma başlattı. Bilimsel bir deneye katılmayı kabul eden kişiler, 100 gün boyunca dünyadan tamamen izole bir şekilde yaşamayı kabul edecek. Araştırma sonunda, gönüllülere 23 bin euro ödeme yapılacak. 

Araştırma boyunca gönüllüler, 24 saat gözetim altında tutulacak. İzolasyonun insan bedeni üzerindeki fiziksel ve psikolojik etkileri uzman ekipler tarafından takip edilecek. 

Deneye katılmak isteyen adayların sağlık durumunun iyi olması, İngilizce bilmesi ve en az lisans mezunu olması gerekiyor. Ayrıca teknik, tıp ya da benzeri bilimsel alanlarda eğitim almış adayların da tercih sebebi olacağı belirtiliyor.

Peki bu çalışma neden yapılıyor?

Peki bu çalışma neden yapılıyor?

Proje, insanın uzun süreli izolasyona dayanıklılığını ölçmeyi ve uzun süreli uzay görevlerinin astronotlar üzerindeki psikolojik ve fiziksel etkilerini incelemeyi amaçlıyor. Ayrıca Ay ve Mars'a gönderilecek astronotların karşılaşacağı koşullar da test edilecek. Bu nedenle gönüllüler gerçekten uzaya gitmeden uzaya gitmiş gibi bir deneyim yaşayacak. Tıpkı gerçek astronotlar gibi bilimsel görevler yapacaklar, egzersiz yapacaklar ve kısıtlı kaynaklarla yaşamayı öğrenecekler. Katılımcılar, uzay istasyonu simülasyonu içerisinde dünyayla tamamen bağlantıları kesilmiş şekilde yaşayacak.

Bu araştırma sadece uzay için değil, Dünya'da yaşlılık veya hastalık nedeniyle uzun süre yatağa bağımlı kalan insanların tedavisi için de önemli veriler sağlayacak.

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
