Aynı Ex'i Paylaşmak Yetmedi: Serenay Sarıkaya, Hande Erçel'in Meşhur Stylist'ini de Kaptı!

Serenay Sarıkaya'dan bahsediyoruz, elbette ne paylaşsa gündeme oturacaktı zaten! Fakat bu paylaşımda dikkat çeken şey İnan Kırdemir oldu!

Birçok ünlü ismi giydiren İnan Kırdemir, moda dünyasının pek kıymetli isimleri arasında yer alıyor! En çok da Hadise ve Hande Erçel'le anılıyor.

Tarzlarına aşık olduğumuz bu iki kadını düzenli olarak İnan Kırdemir giydiriyor, zaten sektörde de 'Hande ve Hadise'nin stylist'i' olarak anılıyor.