Aynı Ex'i Paylaşmak Yetmedi: Serenay Sarıkaya, Hande Erçel'in Meşhur Stylist'ini de Kaptı!
Uzun bir süredir sesi soluğu çıkmayan Serenay Sarıkaya, yeni bir gönderi paylaştı. Pozları ve güzelliği, her zamanki gibi ortalığı ayağa kaldıran cinstendi fakat asıl dikkat çeken detay gönderisini kiminle 'ortak' paylaştığı oldu!
Serenay Sarıkaya'nın Hande Erçel'le aynı ex ve aynı menajerden sonra aynı stylist'i de paylaşacağı ortaya çıktı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu yazı biraz suskun, olabildiğince de gözlerden uzak geçiren Serenay Sarıkaya, Kimler Geldi Kimler Geçti ikinci sezon çekimleri bittikten sonra tatil modunu açmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ortalığı ayağa kaldıran pozlara geçmeden önce konunun ince detayını verelim!
Şimdi gelelim Serenay'ın bombasına. Sosyal medyaya muhteşem bir dönüş yapan Serenay, İnan Kırdemir'le ortak post paylaştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın