Aynı Ex'i Paylaşmak Yetmedi: Serenay Sarıkaya, Hande Erçel'in Meşhur Stylist'ini de Kaptı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
17.09.2025 - 18:15

Uzun bir süredir sesi soluğu çıkmayan Serenay Sarıkaya, yeni bir gönderi paylaştı. Pozları ve güzelliği, her zamanki gibi ortalığı ayağa kaldıran cinstendi fakat asıl dikkat çeken detay gönderisini kiminle 'ortak' paylaştığı oldu!

Serenay Sarıkaya'nın Hande Erçel'le aynı ex ve aynı menajerden sonra aynı stylist'i de paylaşacağı ortaya çıktı!

Bu yazı biraz suskun, olabildiğince de gözlerden uzak geçiren Serenay Sarıkaya, Kimler Geldi Kimler Geçti ikinci sezon çekimleri bittikten sonra tatil modunu açmıştı.

Mert Demir'le bol bol gezdiğini bildiğimiz Serenay Sarıkaya, en son hala tutuklu olan biricik menajeri Ayşe Barım isyanıyla gündeme geldi. 

Arada Mert Demir'le ayrılık dedikoduları çıktıysa da Serenay Sarıkaya, doğum gününde paylaştığı gönderideki aşk dolu pozlarla ayrılığın söz konusu dahi olmadığının altını çizmişti.

Uzun bir süredir sesi soluğu çıkmayan Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz saatlerde paylaştığı yeni gönderiyle gündeme oturdu.

Ortalığı ayağa kaldıran pozlara geçmeden önce konunun ince detayını verelim!

Serenay Sarıkaya'dan bahsediyoruz, elbette ne paylaşsa gündeme oturacaktı zaten! Fakat bu paylaşımda dikkat çeken şey İnan Kırdemir oldu!

Birçok ünlü ismi giydiren İnan Kırdemir, moda dünyasının pek kıymetli isimleri arasında yer alıyor! En çok da Hadise ve Hande Erçel'le anılıyor. 

Tarzlarına aşık olduğumuz bu iki kadını düzenli olarak İnan Kırdemir giydiriyor, zaten sektörde de 'Hande ve Hadise'nin stylist'i' olarak anılıyor.

Şimdi gelelim Serenay'ın bombasına. Sosyal medyaya muhteşem bir dönüş yapan Serenay, İnan Kırdemir'le ortak post paylaştı.

Paylaşımına, 'Düştük kalktık çoğu zaman geldik buraya kadar' notunu düşen Serenay Sarıkaya, sektöre henüz yeni yeni girdiklerinde, Kerem Bürsin sebebiyle aynı ex'i paylaştığı Hande Erçel'le, aynı menajerden sonra aynı stylist'i de paylaşacak!

Bu iki şahane kadının hayattaki renk ve zevkleri bizim tahmin edebileceğimizden fazla! Ya 'en iyilerden' oldukları için 'en iyilerle' çalışıyorlar, ya da kaderlerinde fark etmeden aynı noktada buluşacakları çok nokta var, bilemiyoruz. 

Bugünden sonra ikisinin tarzının benzemesini bekleyebiliriz ama... Bakalım, bir gün bir davette, Charlie'nin, daha doğrusu İnan'ın melekleri olarak yan yana da gelecekler mi?

Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
