Taburcu Oldu: İntihar Ettiği İddiasıyla Korkutan Geniş Aile'nin Cevahir'i Ufuk Özkan'dan İlk Paylaşım!
Birkaç günce önce intihar girişiminde bulunduğu iddialarıyla sevenlerini endişelendiren Geniş Aile'nin Cevahir'i Ufuk Özkan'ın siroz sebebiyle kullandığı ilaçlardan binin yan etkisinin tepkisi sonucu hastaneye yatırıldığı öğrenilmişti.
İki gün yoğun bakımda kalan Ufuk Özkan, geçtiğimiz saatlerde taburcu oldu. Hem son halini paylaştı hem de sağlık durumuyla ilgili detaylı bir açıklamada bulundu. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Geçtiğimiz günlerde intihar ettiği iddia edilen Geniş Aile'nin Cevahir'i Ufuk Özkan, herkesi endişelendirmişti.
Geçtiğimiz saatlerde Ufuk Özkan'ın iki gündür yattığı hastaneden taburcu olduğu öğrenildi.
