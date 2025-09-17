onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Taburcu Oldu: İntihar Ettiği İddiasıyla Korkutan Geniş Aile'nin Cevahir'i Ufuk Özkan'dan İlk Paylaşım!

Taburcu Oldu: İntihar Ettiği İddiasıyla Korkutan Geniş Aile'nin Cevahir'i Ufuk Özkan'dan İlk Paylaşım!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
17.09.2025 - 16:56

Birkaç günce önce intihar girişiminde bulunduğu iddialarıyla sevenlerini endişelendiren Geniş Aile'nin Cevahir'i Ufuk Özkan'ın siroz sebebiyle kullandığı ilaçlardan binin yan etkisinin tepkisi sonucu hastaneye yatırıldığı öğrenilmişti. 

İki gün yoğun bakımda kalan Ufuk Özkan, geçtiğimiz saatlerde taburcu oldu. Hem son halini paylaştı hem de sağlık durumuyla ilgili detaylı bir açıklamada bulundu. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Geçtiğimiz günlerde intihar ettiği iddia edilen Geniş Aile'nin Cevahir'i Ufuk Özkan, herkesi endişelendirmişti.

Geçtiğimiz günlerde intihar ettiği iddia edilen Geniş Aile'nin Cevahir'i Ufuk Özkan, herkesi endişelendirmişti.

Ufuk Özkan'ın evinde intihar girişiminde bulunduğu iddiaları sosyal medyada hızla yayılınca, Ufuk Özkan'ın Gazete Magazin muhabirlerine konuştuğu ve iddiaları reddettiği söylenmişti. 

Mesele durulmuşken, kafa karıştıran paylaşım akşam saatlerinde Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan'dan geldi. Abisinin yoğun bakımda olduğunu söyleyen ve dua isteyen Umut Özkan'ın açıklamasının akabinde Ufuk Özkan'ın bağlı olduğu tiyatro grubu Tiyatro TR'den, hastaneye gitmesinin, siroz tedavisi kapsamında rutin kullandığı ilaçların etkisiyle yapılan kontrol amaçlı olduğu belirtilmişti. 

İlerleyen saatlerde Umut Özkan'dan yeni bir açıklama daha geldi, ağabeyinin bir süredir siroz nedeniyle tedavi gördüğünü, nakil için heyetin olumsuz rapor verdiğini ve buna çok üzüldüğünü belirtti. Hatta abisinin “Gerekirse sahnede ölürüm, çalışmam lazım” dediğini de vurguladı.

Kaçıranlar için tüm detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Geçtiğimiz saatlerde Ufuk Özkan'ın iki gündür yattığı hastaneden taburcu olduğu öğrenildi.

Geçtiğimiz saatlerde Ufuk Özkan'ın iki gündür yattığı hastaneden taburcu olduğu öğrenildi.

Sosyal medya hesabından, hastane çıkışı verdiği pozu paylaşan Ufuk Özkan son halini de gözler önüne sermiş olduğu. Kilo kaybıyla dikkat çeken ünlü oyuncu bir de açıklamada bulundu. 

'Arayan soran herkese çok teşekkür ederim. Sevginizi iliklerime kadar hissettim. Bir kere daha ne kada çok sevenim olduğunu gördüm. Kullandığım bir ilacın yan etkisi sebebiyle vücudumda çıkan lekeler ve şiddetli mide bulantısı yaşadım. Riskli grupta olduğum için doktorlarım gözetim altında tutmak istedi. Şu an iyiyim, detaylı açıklamayı Tiyatro Tr yapacaktık. Çok teşekkürler' ifadelerini kullandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın