Yoğun Bakıma Alınmıştı: İntihar İddiası Çıkan Ufuk Özkan'ın Abisinden Sağlık Durumuyla İlgili Yeni Açıklama
Ünlü oyuncu Ufuk Özkan, dün gün boyunca sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biriydi. Önce intihar girişiminde bulunduğu iddiaları ortaya atıldı, ardından kendisi bu haberleri sert bir şekilde yalanladı. Ancak işin içine ailesinin açıklamaları da girince ortalık iyice karıştı. Son olarak ünlü oyuncunun abisi tarafından yoğun bakımda olduğu söylenmişti.
Gazeteci Asiye Acar, geçtiğimiz gün kardeşi Ufuk Özkan'ın sağlık durumu hakkında yaptığı açıklamayla sevenlerini korkutan Uğur Özkan'a ulaştı.
Geçtiğimiz gün birçok haber kaynağı, Ufuk Özkan’ın evinde intihar girişiminde bulunduğunu yazmış, ünlü oyuncunun sevenlerini endişelendirmişti.
Bu noktada devreye gazeteci Asiye Acar girdi. Acar, Ufuk Özkan’ın abisi Umut Özkan’a ulaştığını ve kardeşinin bir süredir siroz nedeniyle tedavi gördüğünü söylediğini aktardı.
