Yoğun Bakıma Alınmıştı: İntihar İddiası Çıkan Ufuk Özkan'ın Abisinden Sağlık Durumuyla İlgili Yeni Açıklama

Yoğun Bakıma Alınmıştı: İntihar İddiası Çıkan Ufuk Özkan'ın Abisinden Sağlık Durumuyla İlgili Yeni Açıklama

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
16.09.2025 - 08:28

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan, dün gün boyunca sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biriydi. Önce intihar girişiminde bulunduğu iddiaları ortaya atıldı, ardından kendisi bu haberleri sert bir şekilde yalanladı. Ancak işin içine ailesinin açıklamaları da girince ortalık iyice karıştı. Son olarak ünlü oyuncunun abisi tarafından yoğun bakımda olduğu söylenmişti.

Gazeteci Asiye Acar, geçtiğimiz gün kardeşi Ufuk Özkan'ın sağlık durumu hakkında yaptığı açıklamayla sevenlerini korkutan Uğur Özkan'a ulaştı.

Geçtiğimiz gün birçok haber kaynağı, Ufuk Özkan’ın evinde intihar girişiminde bulunduğunu yazmış, ünlü oyuncunun sevenlerini endişelendirmişti.

Bu iddia kısa sürede gündem otururken, Özkan, sosyal medyada yaptığı açıklamayla söylentileri reddetti. Hastaneye gitmesinin, siroz tedavisi kapsamında rutin kullandığı ilaçların etkisiyle yapılan kontrol amaçlı olduğunu belirtti.

Fakat olay bununla sınırlı kalmadı. Abisi Uğur Özkan, oyuncunun yoğun bakımda olduğunu söylerken, oyuncunun paylaştığı açıklamada ise “48 saat gözlem altında tutuluyor” ifadeleri yer aldı. Kamuoyu bir yanda sanatçının “iyiyim” açıklamasını okurken, diğer yandan gelen “yoğun bakım” açıklaması kafaları bir hayli karıştırdı.

Bu noktada devreye gazeteci Asiye Acar girdi. Acar, Ufuk Özkan’ın abisi Umut Özkan’a ulaştığını ve kardeşinin bir süredir siroz nedeniyle tedavi gördüğünü söylediğini aktardı.

Hatta Özkan’ın, nakil için heyetten olumsuz rapor gelmesine çok üzüldüğünü ve “Gerekirse sahnede ölürüm, çalışmam lazım” sözleriyle yaşadığı zor günleri dile getirdiğini paylaştı. Acar ayrıca, geçtiğimiz sabah Ufuk Özkan'ın fenalaşarak hastaneye kaldırıldığını ve yoğun bakıma alındığını yazdı.

'Ufuk Özkan’ın kardeşi Umut Özkan’a ulaştım. Ağabeyinin bir süredir siroz nedeniyle tedavi gördüğünü, nakil için heyetin olumsuz rapor verdiğini ve buna çok üzüldüğünü söyledi. Hatta “Gerekirse sahnede ölürüm, çalışmam lazım” demiş…

Bu sabah fenalaşarak hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakıma alındı. Sevenlerinden tek isteği dualar.'

